Один недооценённый трюк, который спасёт ваши нервы в аэропорту

Если вы когда-нибудь волновались по дороге в аэропорт, перевес ли у вас багаж — вы не одиноки. Эти мысли преследуют почти каждого, кто летит с чемоданом побольше. Штрафы за перевес могут доходить до $50 и выше, а в разгар отпуска терять такую сумму особенно обидно.
Кто-то старается уместить всё в ручную кладь. Кто-то вообще предпочитает купить всё необходимое уже на месте — и оставить перед отлётом. Но есть способ попроще и эффективнее: взвесьте свой багаж заранее дома. Это поможет избежать неприятных сюрпризов на стойке регистрации.
Самый бюджетный способ — обычные весы. Сначала взвесьтесь без ничего, потом — с чемоданом в руках. Разница и будет весом багажа.
Но если не хочется заниматься арифметикой, пригодится компактные цифровые багажные весы, например, от Bagail. Их легко взять с собой — они занимают минимум места и помогут при обратном вылете (особенно если вы накупили сувениров).
Если чемодан на грани, можно переложить тяжёлые вещи в ручную кладь — её редко взвешивают. Главное, чтобы вы сами могли её поднять.
Отлично подходят: ботинки, техника, косметика. А если вы летите в холодное время года, можно надеть на себя самые тяжёлые и объёмные вещи слоями. Это и тепло, и экономно.
Неплохая идея — взять складную сумку. Она выручит, если на обратном пути вещей станет больше. Но важно, чтобы её можно было оформить как личную вещь или вторую ручную кладь.
Грамотный подход к сборам не только сохранит ваш кошелёк, но и избавит от стресса на старте путешествия.
Чемода́н (от перс. جامه دان джомадан: جامه jāma одежда + دان dān хранитель) — тип сумки, представляющий собой коробку, используемую для хранения и транспортировки вещей.
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