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Один недооценённый трюк, который спасёт ваши нервы в аэропорту

2:08
Туризм

Если вы когда-нибудь волновались по дороге в аэропорт, перевес ли у вас багаж — вы не одиноки. Эти мысли преследуют почти каждого, кто летит с чемоданом побольше. Штрафы за перевес могут доходить до $50 и выше, а в разгар отпуска терять такую сумму особенно обидно.

Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

Кто-то старается уместить всё в ручную кладь. Кто-то вообще предпочитает купить всё необходимое уже на месте — и оставить перед отлётом. Но есть способ попроще и эффективнее: взвесьте свой багаж заранее дома. Это поможет избежать неприятных сюрпризов на стойке регистрации.

Как и чем взвешивать багаж

Самый бюджетный способ — обычные весы. Сначала взвесьтесь без ничего, потом — с чемоданом в руках. Разница и будет весом багажа.

Но если не хочется заниматься арифметикой, пригодится компактные цифровые багажные весы, например, от Bagail. Их легко взять с собой — они занимают минимум места и помогут при обратном вылете (особенно если вы накупили сувениров).

Пара лайфхаков к ручной клади

Если чемодан на грани, можно переложить тяжёлые вещи в ручную кладь — её редко взвешивают. Главное, чтобы вы сами могли её поднять.

Отлично подходят: ботинки, техника, косметика. А если вы летите в холодное время года, можно надеть на себя самые тяжёлые и объёмные вещи слоями. Это и тепло, и экономно.

Про запас

Неплохая идея — взять складную сумку. Она выручит, если на обратном пути вещей станет больше. Но важно, чтобы её можно было оформить как личную вещь или вторую ручную кладь.

Что ещё поможет избежать перевеса

  • Берите одежду нейтральных оттенков, чтобы её можно было сочетать.
  • Учитывайте вес при покупке вещей для поездки.
  • Чем легче чемодан — тем больше вещей вы сможете взять.

Грамотный подход к сборам не только сохранит ваш кошелёк, но и избавит от стресса на старте путешествия.

Уточнения

Чемода́н (от перс. جامه دان‎ джомадан: جامه jāma одежда + دان dān хранитель) — тип сумки, представляющий собой коробку, используемую для хранения и транспортировки вещей.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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