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Пляжи Кумурушатибы зовут: окунитесь в спокойное море и деревенскую атмосферу — вот главный секрет этого места

1:24
Туризм

Если вы ищете тихое место с почти пустынными пляжами, заповедной природой и уютной деревенской атмосферой, вам нужно посетить Кумурушатибу — посёлок, расположенный на юге штата Баия, в муниципалитете Прадо. Этот маленький райский уголок до сих пор остаётся не замеченным многими туристами — и именно в этом заключается его самое большое очарование.

Пляж Кумурушатибы
Фото: commons.wikimedia.org by Luiz Souza, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пляж Кумурушатибы

Пляжи Кумурушатибы сами по себе представляют собой великолепное зрелище. Спокойное море с зеленоватыми тонами контрастирует с обширными кокосовыми рощами и разноцветными скалами, формирующими пейзаж. Среди самых известных — Прайя-ду-Риу-ду-Пейше, идеально подходящий для тех, кто любит долгие прогулки во время отлива, и Прайя-ду-Морейра с природными бассейнами, идеально подходящими для расслабляющего купания.

Кумуру, как его ласково называют, является местом, где время замедляется. Это небольшой посёлок с очаровательными гостиницами, с очень доступными ценами и ресторанами, где ценят местную кухню, с большим количеством свежей рыбы и морепродуктов, приготовленных с пикантными специями.

С побережья до сих пор можно увидеть знаменитую гору Монте-Паскуаль, наслаждаясь при этом умиротворяющей атмосферой, типичной для этой особенной части крайнего юга Байи.

Уточнения

Баи́я (порт. Bahia) — один из 26 штатов Бразилии, расположенный на востоке страны на побережье Атлантического океана.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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