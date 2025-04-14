Пляжи Кумурушатибы зовут: окунитесь в спокойное море и деревенскую атмосферу — вот главный секрет этого места

Если вы ищете тихое место с почти пустынными пляжами, заповедной природой и уютной деревенской атмосферой, вам нужно посетить Кумурушатибу — посёлок, расположенный на юге штата Баия, в муниципалитете Прадо. Этот маленький райский уголок до сих пор остаётся не замеченным многими туристами — и именно в этом заключается его самое большое очарование.
Пляжи Кумурушатибы сами по себе представляют собой великолепное зрелище. Спокойное море с зеленоватыми тонами контрастирует с обширными кокосовыми рощами и разноцветными скалами, формирующими пейзаж. Среди самых известных — Прайя-ду-Риу-ду-Пейше, идеально подходящий для тех, кто любит долгие прогулки во время отлива, и Прайя-ду-Морейра с природными бассейнами, идеально подходящими для расслабляющего купания.
Кумуру, как его ласково называют, является местом, где время замедляется. Это небольшой посёлок с очаровательными гостиницами, с очень доступными ценами и ресторанами, где ценят местную кухню, с большим количеством свежей рыбы и морепродуктов, приготовленных с пикантными специями.
С побережья до сих пор можно увидеть знаменитую гору Монте-Паскуаль, наслаждаясь при этом умиротворяющей атмосферой, типичной для этой особенной части крайнего юга Байи.
Баи́я (порт. Bahia) — один из 26 штатов Бразилии, расположенный на востоке страны на побережье Атлантического океана.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.