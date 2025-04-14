Чемпион мира по сёрфингу облюбовал этот пляж в Сан-Себастьяне: вот почему вы тоже должны

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пляж Пауба в Сан-Себастьяне, считающийся одним из самых сохранившихся на побережье Сан-Паулу, является одним из лучших мест для сёрфинга. Его постоянно посещают выдающиеся профессионалы, среди которых и сам Габриэль Медина.

Фото: commons.wikimedia.org by CLAITON LUIS MORAES, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пляж в Бразилии

Пляж длиной 450 метров окружён холмами Барра и Понта-ду-Сагим. Здесь много ресторанов, гостиниц и домов. Это место идеально подходит для тех, кто хочет сбежать от рутины и расслабиться на лоне природы.

Пространство идеально подходит для тех, кто ищет тишины и комфорта, объединяя спокойствие и благополучие для всей семьи.

Море обычно немного бурное и идеально подходит для сёрфинга, гребли на каноэ и бодибординга. Тем не менее важно знать, что глубина быстро увеличивается по мере входа в море.

Для тех, кто предпочитает не заходить в открытое море, есть пресноводная река, довольно мелкая, расположенная в левом углу пляжа, идеально подходящая для детей и для тех, кому комфортнее в более спокойном водоёме.

Песчаная полоса белая, мягкая, по ней приятно ходить, а пройти из конца в конец можно менее чем за пять минут.

На пляже есть несколько киосков и хорошо структурированных ресторанов, предлагающих блюда и напитки на любой вкус.

Ещё одним отличием Паубы является традиционная рыбацкая зона, где можно приобрести свежую, только что выловленную рыбу.

Уточнения

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке. Площадь — 8 515 767 км² (эквивалентна 47,3 % южноамериканской территории).

