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Как выглядел перелёт на Аэрофлоте в 70-х

Туризм

Перелёт на самолёте в 1970-х — это было событие, особенно для рядового гражданина.

Туполев Ту-134 60540, Москва - ВнуковоRP38911
Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Туполев Ту-134 60540, Москва - ВнуковоRP38911

Люди наряжались как в театр, фотографировались у трапа, а фраза "Я летал на Ту-154*" звучала почти как "Я был за границей". "Аэрофлот" — единственная авиакомпания в стране — был лицом советского неба. Всё было строго, но с шармом эпохи.

Билеты и посадка

Билеты покупались в кассе, с паспортом и без выбора мест. Перелёты субсидировались — билет из Москвы в Сочи стоил примерно 25-40 рублей.

Ручной клади почти не было — максимум портфель или дамская сумочка. Регистрация — на стойке с табличкой и ручной ведомостью. Посадка -часто пешком по лётному полю к трапу. Главное — успеть сделать фото "на фоне борта".

Салон и атмосфера

Самолёты: Ту-134, Ту-154, Ил-62, Як-40, Як-42. Мягкие кресла с тканевыми чехлами, иногда в полоску. Светлые стены салона, занавески на иллюминаторах, яркие лампочки в потолке.

Запах: смесь керосина, мокрого пола и советской парфюмерии. Никаких ремней безопасности на взлёте — кто пристегнулся, тот "умник".

Питание на борту

В полётном рационе — обязательная булочка, котлета в контейнере, хлеб, масло, сыр. Иногда — яблоко или зефир, а по праздникам даже пирожное.

Напитки: лимонад, реже сок или минеральная вода. Всё это на металлическом подносе, с бумажной салфеткой.

Экипаж и стюардессы

Стюардессы в голубой форме, с белыми перчатками и пилоткой. Образ — строгий, но с советской элегантностью. Мужчины в экипаже — уважаемые лётчики, почти на уровне космонавтов.

Перелёт в 70-х — это был торжественный момент, почти как церемония. С фото у трапа, уважением к форме и чёткой дисциплиной. Это был не просто транспорт, а часть советской мечты о высоте, технике и движении вперёд.

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