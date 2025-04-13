Склоны, свадьбы и жаркие спуски: как GrelkaFest-2025 стал символом активного отдыха

Горнолыжный фестиваль GrelkaFest-2025, прошел в Шерегеше.
За четыре дня на фестивале побывало более 34 тысяч гостей, что делает его самым крупным событием за Уралом. Снежные склоны и приятная теплая погода привлекли не только туристов из России, но и из Италии, Мексики, Судана и Уганды. Все они — любители активного отдыха с креативным подходом!
Например, Виталий из Барнаула спустился с горы в скафандре космонавта, а молодые люди из Якутии впервые приехали на фестиваль, посвятив подготовке два месяца. Анна из Казани, которая отдыхает в Шерегеше на день рождения, в восторге от Сибири и считает, что это — лучшая горнолыжка!
В день космонавтики прошли "Космические спуски", а вечером состоялся первый в России райдерский флешмоб "Запуск космического корабля". Также выбрали "Мисс Шерегеш", победила которой стала Любовь Мостович из Барнаула.
Фестиваль подарил Сибири семь семейных пар, а в "Свадебном спуске" участвовало 273 человека. Самым массовым стал "Совершенно летний" спуск, собравший более 1300 туристов в купальных костюмах. Также прошли соревнования лыжников и сноубордистов по прыжкам в бассейн.
Директор Агентства по туризму Кузбасса Дмитрий Черноскутов отметил, что GrelkaFest — это основа больших событийных мероприятий в регионе, что делает Шерегеш еще более популярным курортом, передает "РГ".
Шерегеш (шор Шерегеш)— посёлок городского типа в Таштагольском районе Кемеровской области — Кузбасса у подножия горы Зелёная. Известен своим горнолыжным курортом. Самая длинная трасса согласно официальным источникам 5000 метров.
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