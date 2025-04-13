Склоны, свадьбы и жаркие спуски: как GrelkaFest-2025 стал символом активного отдыха

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Горнолыжный фестиваль GrelkaFest-2025, прошел в Шерегеше.

Фото: Wikimedia Commons by Staselnik is licensed under Public domain Шерегеш, горнолыжный курорт

За четыре дня на фестивале побывало более 34 тысяч гостей, что делает его самым крупным событием за Уралом. Снежные склоны и приятная теплая погода привлекли не только туристов из России, но и из Италии, Мексики, Судана и Уганды. Все они — любители активного отдыха с креативным подходом!

Например, Виталий из Барнаула спустился с горы в скафандре космонавта, а молодые люди из Якутии впервые приехали на фестиваль, посвятив подготовке два месяца. Анна из Казани, которая отдыхает в Шерегеше на день рождения, в восторге от Сибири и считает, что это — лучшая горнолыжка!

В день космонавтики прошли "Космические спуски", а вечером состоялся первый в России райдерский флешмоб "Запуск космического корабля". Также выбрали "Мисс Шерегеш", победила которой стала Любовь Мостович из Барнаула.

Фестиваль подарил Сибири семь семейных пар, а в "Свадебном спуске" участвовало 273 человека. Самым массовым стал "Совершенно летний" спуск, собравший более 1300 туристов в купальных костюмах. Также прошли соревнования лыжников и сноубордистов по прыжкам в бассейн.

Директор Агентства по туризму Кузбасса Дмитрий Черноскутов отметил, что GrelkaFest — это основа больших событийных мероприятий в регионе, что делает Шерегеш еще более популярным курортом, передает "РГ".

Уточнения

Шерегеш (шор Шерегеш)— посёлок городского типа в Таштагольском районе Кемеровской области — Кузбасса у подножия горы Зелёная. Известен своим горнолыжным курортом. Самая длинная трасса согласно официальным источникам 5000 метров.

