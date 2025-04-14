Китай запустил НДС для интуристов: как вернуть до 13% с покупок?

Китай официально запустил систему возврата НДС для иностранных туристов, стремясь стимулировать рост въездного туризма и усилить потребительскую активность в стране. Нововведение уже действует в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне, Чэнду, Гуанчжоу, Ханчжоу и других мегаполисах.
Система работает по следующей схеме:
Иностранный турист совершает покупку в магазине, участвующем в программе возврата.
Необходимо иметь кредитную карту, поддерживающую китайские платёжные системы.
После авторизации карты можно оформить возврат налога на добавленную стоимость (13%).
Перед отъездом таможенные органы проводят проверку личности и покупок на предмет соответствия условиям возврата.
По оценке экспертов, это решение повысит уровень туристического сервиса и сделает поездки в Китай более выгодными для зарубежных гостей. Уже в 2024 году ожидается до 27 миллионов иностранных туристов, не считая потока граждан Китая в Гонконг, Макао и Тайвань.
Мака́о - полное название Специа́льный администрати́вный райо́н Мака́о (САР Макао) — специальный административный район Китайской Народной Республики, самый густонаселённый регион в мире.
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