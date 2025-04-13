За матчем — за границу: как спортивный туризм захватывает мир путешествий

5:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Новые данные, опубликованные Expedia Group, подтверждают: спортивный туризм кардинально меняет подход к путешествиям. Этот сегмент стремительно превращается в мощный экономический драйвер как для индустрии туризма, так и для городов, принимающих крупные спортивные события.

Фото: commons.wikimedia.org by Werner100359, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольные фанаты

В блоге компании под заголовком "Как выиграть в игре под названием спортивный туризм", коммерческий директор Expedia Group Грег Шульце заявил, что это направление представляет собой "значительную экономическую возможность" для туристических компаний, создаёт "высокий спрос" на транспорт и размещение и оказывает мощное влияние на экономику принимающих регионов.

По данным UN Tourism, доля спортивного туризма уже составляет 10% от всех мировых туристических расходов. Издание Skift прогнозирует, что к 2032 году объём этого рынка достигнет $1,3 трлн.

При этом спортивные путешествия — это не только про билеты на матч. Как отмечается в отчёте Expedia Group, для большинства туристов такие поездки — это возможность для эмоционального сближения и укрепления связей, что также положительно сказывается на психическом здоровье. Неудивительно, что на спортивные мероприятия люди чаще всего ездят с друзьями (35%), партнёрами (34%) или членами семьи (33%).

Опрос, проведённый Censuswide среди 2 000 человек, путешествовавших ради спортивного события за последний год, охватил такие страны, как Австралия, Канада, Франция, Германия, Япония, Мексика, США и Великобритания. Его результаты представляют собой своеобразный "плейбук" для туристической отрасли, стремящейся захватить этот перспективный сегмент.

Женский спорт стремительно догоняет

Хотя футбол продолжает лидировать среди самых популярных видов спорта для путешествий, особенно в мужском сегменте (71% опрошенных ездили на мужские матчи), молодое поколение всё чаще выбирает альтернативу. Среди респондентов в возрасте 16-34 лет 24% посетили соревнования, где участвовали и мужчины, и женщины (против 20% в среднем по выборке), а 12% побывали на женских спортивных мероприятиях (в среднем — 9%).

В этом сегменте кроется огромный потенциал — от чемпионатов Европы по футболу среди женщин до Кубка мира по регби и Solheim Cup по гольфу. И туристическим компаниям есть чем привлечь аудиторию — особенно с помощью персонализированных предложений.

Поклонники спорта готовы преодолевать границы

44% опрошенных совершили международную поездку ради спортивного события, и эта доля достигает 56% среди молодежи. Самыми активными оказались туристы из Канады (62%), Германии (58%) и Франции (57%).

Интересно, что спортивные туристы не ограничиваются одним городом: 60% тех, чьи поездки длились более суток, останавливались не только в месте проведения события. Из них 30% выбирали популярные туристические направления рядом, 20% ехали более чем на час от основного события, а ещё 20% отдавали предпочтение малоизвестным, но интересным локациям.

Кроме того, 81% тех, кто бронировал проживание, во время поездки посетили другие города или регионы. При этом 45% исследовали близлежащие территории, 30% путешествовали в пределах страны, а 21% отправлялись за границу.

Спортивные туристы оживляют экономику

Средние расходы одного спортивного туриста составили более $1 500 за поездку. Только на билеты на мероприятия участники тратили около $300, на авиаперелёты — свыше $420, на проживание — около $480. Ещё более $370 уходит на еду, развлечения и шопинг — всё это напрямую поддерживает экономику принимающих городов.

В перспективе туристы планируют потратить не меньше: в среднем более $1 200 на следующую поездку. Причём бюджет они начинают откладывать заранее.

Для туристических брендов это — момент для решительных действий. Используя аналитику и таргетированные маркетинговые стратегии, компании могут предложить спортивным туристам персонализированные турпакеты, усилив бронирования и продажи.

Максимизация дохода в периоды пиковой нагрузки

Спортивные мероприятия создают не только спрос, но и вызовы. Чтобы избежать потерь — например, из-за отмен бронирований или неправильной ценовой стратегии — Expedia Group советует использовать динамическое ценообразование и продуманную рекламу.

"Эти данные ясно показывают: спортивный туризм давно вышел за рамки похода на матч — он превратился в катализатор расширенных маршрутов и мощного экономического эффекта", - отметил Шульце.

По его словам, люди создают насыщенные маршруты, посещают несколько локаций, проводят время с близкими и находят радость вне стадиона.

"Чтобы помочь нашим партнёрам заработать на этом $1,3-триллионном рынке, мы предлагаем решения: от динамического ценообразования и аналитики до комплексных предложений, учитывающих интересы спортивных туристов".

Уточнения

Expedia Group — американская глобальная туристическая компания.

