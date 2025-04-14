Отдых в России станет другим: почему 18 миллионов уже рванули по стране этой зимой?

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Внутренний туризм в России продолжает стремительно развиваться. В 2025 году, по прогнозам, число туристических поездок по стране превысит 90 миллионов, что на 9% больше, чем в 2024 году. Уже в зимний сезон зафиксировано около 18 миллионов поездок — это прирост в 7,4% по сравнению с предыдущим годом.

Фото: commons.wikimedia.org by Audry Aymar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пара

Согласно данным министра экономического развития Максима Решетникова по внутреннему турпотоку в России, которые он представил на заседании правительственной комиссии по развитию туризма, наибольший вклад в туристический поток внесли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан и Крым.

Особенно активно рос интерес к горнолыжным курортам — их посетили более 8 миллионов человек, что на 25% больше, чем в прошлом сезоне.

В этом году начали работу четыре новых горнолыжных комплекса, ещё три курорта откроются до конца года. Новые туристические направления привлекают всё больше россиян: Бурятия, Алтайский край, Нижегородская область, Дагестан и Башкирия показали рекордный рост бронирований.

Минэкономразвития ожидает, что в 2025 году будет совершено 48 миллионов поездок только по внутренним направлениям, и это на 8% выше, чем в 2024-м. Рост внутреннего туризма уже повлиял на транспортную отрасль — данные направлены в Минтранс для корректировки авиарейсов и ж/д расписаний.