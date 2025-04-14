Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пробка — не оркестр, а клаксон — не дирижёр: почему не стоит сигналить в заторе
Самый человечный ИИ: что показал трёхсторонний тест Тьюринга и почему это пугает
Макароны с сыром никогда не будут прежними: вот какой секретный ингредиент добавит им пикантности
Можно ли похудеть на БАДах: эти добавки реально помогают справиться с тягой к пище
Актёр Морган Фримен объяснил, почему всегда носит в ушах золотые серьги
Нефтяной кризис: как снижение цен повлияет на кошельки россиян
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Хотите выглядеть утончённо? Эти прически подчёркивают женственность, как ничто другое
Почему обрезка фикуса важна: преимущества для вашего растения

Отдых в России станет другим: почему 18 миллионов уже рванули по стране этой зимой?

1:39
Туризм

Внутренний туризм в России продолжает стремительно развиваться. В 2025 году, по прогнозам, число туристических поездок по стране превысит 90 миллионов, что на 9% больше, чем в 2024 году. Уже в зимний сезон зафиксировано около 18 миллионов поездок — это прирост в 7,4% по сравнению с предыдущим годом.

Пара
Фото: commons.wikimedia.org by Audry Aymar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пара

Согласно данным министра экономического развития Максима Решетникова по внутреннему турпотоку в России, которые он представил на заседании правительственной комиссии по развитию туризма, наибольший вклад в туристический поток внесли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан и Крым.

Особенно активно рос интерес к горнолыжным курортам — их посетили более 8 миллионов человек, что на 25% больше, чем в прошлом сезоне.

В этом году начали работу четыре новых горнолыжных комплекса, ещё три курорта откроются до конца года. Новые туристические направления привлекают всё больше россиян: Бурятия, Алтайский край, Нижегородская область, Дагестан и Башкирия показали рекордный рост бронирований.

Минэкономразвития ожидает, что в 2025 году будет совершено 48 миллионов поездок только по внутренним направлениям, и это на 8% выше, чем в 2024-м. Рост внутреннего туризма уже повлиял на транспортную отрасль — данные направлены в Минтранс для корректировки авиарейсов и ж/д расписаний.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал
Домашние животные
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал Аудио 
Сеешь кучками — собираешь пучками: неожиданный трюк для вкусного укропа
Садоводство, цветоводство
Сеешь кучками — собираешь пучками: неожиданный трюк для вкусного укропа Аудио 
Популярное
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры

Певец Шаман удивил признанием об отсутствии собственной недвижимости. Из-за плотных гастролей артист живет в отелях и временном жилье, считая своим домом всю Россию.

Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты
Кухня СССР. Оливье без колбасы — миф или трагедия? Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое
Ездят, не ломаются, стоят разумно: эти машины не подводят даже после 200 тысяч км
Почему американская фура — это квартира на колёсах, а европейская — спальник для йети
Почему американская фура — это квартира на колёсах, а европейская — спальник для йети
Последние материалы
Самый человечный ИИ: что показал трёхсторонний тест Тьюринга и почему это пугает
Макароны с сыром никогда не будут прежними: вот какой секретный ингредиент добавит им пикантности
Можно ли похудеть на БАДах: эти добавки реально помогают справиться с тягой к пище
Актёр Морган Фримен объяснил, почему всегда носит в ушах золотые серьги
Нефтяной кризис: как снижение цен повлияет на кошельки россиян
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Хотите выглядеть утончённо? Эти прически подчёркивают женственность, как ничто другое
Отдых в России станет другим: почему 18 миллионов уже рванули по стране этой зимой?
Почему обрезка фикуса важна: преимущества для вашего растения
Легкий ужин за 15 минут: креветки из аэрогриля с ароматом лимона и укропа — готовьте на бегу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.