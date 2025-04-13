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В Тюменской области готовятся к туристическому лету: растёт интерес к глэмпингам и компактным базам отдыха

2:16
Туризм

Тюменский туристический комплекс активно входит в летний сезон — регион становится всё более привлекательным для любителей отдыха на природе. В этом году особым спросом пользуются глэмпинги и небольшие базы, доступные, уютные и не требующие серьёзных вложений со стороны предпринимателей.

Глэмпинг
Фото: commons.wikimedia.org by 1kuky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Глэмпинг

По данным экспертов, интерес к отдыху на свежем воздухе в Тюменской области проявляют жители более 60 российских регионов. И бизнес быстро откликается на новые потребности рынка.

Ключевые вопросы — как быстро развернуть загородную туристическую локацию с минимальными инвестициями? Какие технологии позволяют создать объект буквально за пару месяцев? Ответы на них искали участники расширенного заседания Комитета по туризму при Тюменской Торгово-промышленной палате. Центральной темой обсуждения стал опыт первой всероссийской конференции по модульному строительству и быстровозводимым конструкциям, прошедшей недавно в Тюмени.

По словам генерального директора Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер Тюменской области" Юлии Ахметовой, модульные решения позволяют предпринимателям запускать проекты максимально быстро и с высокой рентабельностью:

"Люди, которым нужна быстрая оборачиваемость средств, настроены на то, чтобы использовать быстрые решения, чтобы максимально быстро получить прибыль от своих инвестпроектов. И здесь модульные решения и другие кейсы — в помощь предпринимателям", — отмечает она.

Поддержка идёт и со стороны государства. Министерство экономического развития реализует программу, благодаря которой бизнес может частично компенсировать затраты на покупку модульных зданий для размещения туристов. Аналогичные технологии активно внедряются и в ресторанной сфере, которая в регионе также демонстрирует устойчивый рост.

"Мы видим по итогам прошлого года … во-первых, выросло количество кафе и ресторанов, посадочных мест. Это говорит о том, что отрасль развивается", — подчеркнула вице-президент Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Юлия Шакурская.

Уточнения

Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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