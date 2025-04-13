Каникулы без гаджетов: места, где детям будет интересно

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Весна — идеальное время, чтобы устроить себе небольшой перерыв после долгой зимы и отправиться за новыми впечатлениями. Особенно важно это для детей, которым нужно активно проводить каникулы. Отличный повод сменить обстановку и подарить всей семье яркие воспоминания. Рассказываем, куда можно поехать весной с детьми, чтобы было интересно, весело и с пользой.

Фото: commons.wikimedia.org by AnatolySP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Аттракцион свободного падения "Жар-птица", Сочи Парк, Россия

Сочи: парк развлечений и мимозы у моря

Весна в Сочи — это цветущие магнолии и мимозы, ароматные улицы, солнечная погода и долгие прогулки вдоль набережной. Город — идеальное место для семейного отдыха.

Как добраться:

Из Москвы до Сочи — 1620 км. Удобнее ехать по платной трассе М-4 "Дон". Альтернатива — М-2 "Крым", но путь будет минимум на 6 часов дольше.

Чем заняться:

Главная локация для детей — "Сочи-парк" в посёлке Сириус. Это масштабный парк развлечений, сопоставимый с Диснейлендом. Здесь дельфинарий, кинотеатр, совариум, контактный зоопарк и десятки аттракционов.



Работает ежедневно с 11:00 до 19:00

Билет: от 1800 ₽

Не пропустите парк "Дендрарий". Весной он особенно прекрасен — вся территория утопает в цветах. Начать прогулку стоит с верхней точки, куда можно подняться на канатной дороге.

Работает ежедневно с 11:00 до 19:00

Билет: от 1800 ₽

Санкт-Петербург: миниатюрная страна и поезда будущего

Северная столица всегда впечатляет, особенно юных исследователей. Даже недельный маршрут можно с лёгкостью наполнить интересными открытиями.

Как добраться:

Из Москвы — 700 км. По трассе М-11 "Нева" доедете за 7 часов. М-10 — бесплатная, но медленнее на 3-4 часа.

Чем заняться:

Обязательная точка — шоу-музей "Гранд Макет Россия". Здесь вся страна собрана в миниатюре: города, поезда, машины, смена дня и ночи.



Работает ежедневно с 10:00 до 20:00

Билет: от 930 ₽

Любители поездов оценят музей железных дорог России - интерактивная экспозиция с настоящими локомотивами. Внутрь можно заходить!

Работает чт.-пн. с 10:00 до 18:00, ср. с 12:30 до 20:30

Билет: от 350 ₽

Не забудьте показать детям Зимний дворец, колоннаду Исаакиевского собора и подсвеченные набережные вечером. Добавьте гастрономическое приключение — Петербург умеет удивлять вкусами.

Липецкая область: Змей Горыныч, крепости и лошади

Когда дети спросят, куда поедем на каникулы, ответьте: "На Кудыкину гору!" И нет, не в шутку.

Как добраться:

Парк "Кудыкина гора" в Липецкой области — 420 км от Москвы по М-4 "Дон".

Чем заняться:

На территории парка воссоздана деревянная крепость, работают ремесленные мастерские, сафари-парк с ламами, пони и страусами. Главный герой — огнедышащий Змей Горыныч.

Вход на территорию свободный, экскурсии — от 1200 ₽

Здесь же можно остановиться в отеле, оформленном в русском стиле, и позавтракать прямо в номере.

Тула: пряничные традиции и оружейное наследие

Пряничная столица России отлично подходит для семейного отдыха с квестами и мастер-классами.

Как добраться:

Из Москвы — 185 км. Прямой маршрут по М-2 "Крым", в пути — около 3 часов.

Чем заняться:

Начните с Пряничного музея в Тульском кремле. Здесь вы узнаете о пряничной истории и распишете собственный пряник.

Работает ежедневно с 10:00 до 19:00

Билет: от 650 ₽

Также обязательно посетите музей оружия - 5 этажей интерактивных экспозиций, ремесленный дом "Добродей" и музей станка, где дети смогут освоить ремёсла и поучаствовать в мастер-классах.

Самара: музей лягушек, чудеса науки и куклы

Самара — недооценённое направление, которое приятно удивит даже опытных путешественников.

Как добраться:

Из Москвы — 1090 км по платной трассе М-12 "Восток", затем через Ульяновск по А-151 и далее по М-5.

Чем заняться:

Музей лягушек - уникальное собрание игрушек и кукол в виде лягушек со всего мира. После экскурсии дети делают лягушонка своими руками.

Работает ежедневно с 11:00 до 16:30

Билет: от 300 ₽

Парк чудес "Галилео" - интерактивный научный центр, где физика и химия становятся весёлыми. Можно участвовать в шоу и трогать экспонаты.

Детская картинная галерея и театр кукол - финальный штрих для насыщенного семейного отдыха. Последний радует малышей спектаклями по сказкам и уютной атмосферой.

Уточнения

Исаа́киевский собо́р (собор преподо́бного Исаа́кия Далма́тского) — крупнейший православный храм в Санкт-Петербурге. Расположен на Исаакиевской площади.

