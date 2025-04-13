Каникулы без гаджетов: места, где детям будет интересно

Весна — идеальное время, чтобы устроить себе небольшой перерыв после долгой зимы и отправиться за новыми впечатлениями. Особенно важно это для детей, которым нужно активно проводить каникулы. Отличный повод сменить обстановку и подарить всей семье яркие воспоминания. Рассказываем, куда можно поехать весной с детьми, чтобы было интересно, весело и с пользой.
Весна в Сочи — это цветущие магнолии и мимозы, ароматные улицы, солнечная погода и долгие прогулки вдоль набережной. Город — идеальное место для семейного отдыха.
Как добраться:
Из Москвы до Сочи — 1620 км. Удобнее ехать по платной трассе М-4 "Дон". Альтернатива — М-2 "Крым", но путь будет минимум на 6 часов дольше.
Чем заняться:
Главная локация для детей — "Сочи-парк" в посёлке Сириус. Это масштабный парк развлечений, сопоставимый с Диснейлендом. Здесь дельфинарий, кинотеатр, совариум, контактный зоопарк и десятки аттракционов.
Работает ежедневно с 11:00 до 19:00
Билет: от 1800 ₽
Не пропустите парк "Дендрарий". Весной он особенно прекрасен — вся территория утопает в цветах. Начать прогулку стоит с верхней точки, куда можно подняться на канатной дороге.
Работает ежедневно с 11:00 до 19:00
Билет: от 1800 ₽
Северная столица всегда впечатляет, особенно юных исследователей. Даже недельный маршрут можно с лёгкостью наполнить интересными открытиями.
Как добраться:
Из Москвы — 700 км. По трассе М-11 "Нева" доедете за 7 часов. М-10 — бесплатная, но медленнее на 3-4 часа.
Чем заняться:
Обязательная точка — шоу-музей "Гранд Макет Россия". Здесь вся страна собрана в миниатюре: города, поезда, машины, смена дня и ночи.
Работает ежедневно с 10:00 до 20:00
Билет: от 930 ₽
Любители поездов оценят музей железных дорог России - интерактивная экспозиция с настоящими локомотивами. Внутрь можно заходить!
Работает чт.-пн. с 10:00 до 18:00, ср. с 12:30 до 20:30
Билет: от 350 ₽
Не забудьте показать детям Зимний дворец, колоннаду Исаакиевского собора и подсвеченные набережные вечером. Добавьте гастрономическое приключение — Петербург умеет удивлять вкусами.
Когда дети спросят, куда поедем на каникулы, ответьте: "На Кудыкину гору!" И нет, не в шутку.
Как добраться:
Парк "Кудыкина гора" в Липецкой области — 420 км от Москвы по М-4 "Дон".
Чем заняться:
На территории парка воссоздана деревянная крепость, работают ремесленные мастерские, сафари-парк с ламами, пони и страусами. Главный герой — огнедышащий Змей Горыныч.
Вход на территорию свободный, экскурсии — от 1200 ₽
Здесь же можно остановиться в отеле, оформленном в русском стиле, и позавтракать прямо в номере.
Пряничная столица России отлично подходит для семейного отдыха с квестами и мастер-классами.
Как добраться:
Из Москвы — 185 км. Прямой маршрут по М-2 "Крым", в пути — около 3 часов.
Чем заняться:
Начните с Пряничного музея в Тульском кремле. Здесь вы узнаете о пряничной истории и распишете собственный пряник.
Работает ежедневно с 10:00 до 19:00
Билет: от 650 ₽
Также обязательно посетите музей оружия - 5 этажей интерактивных экспозиций, ремесленный дом "Добродей" и музей станка, где дети смогут освоить ремёсла и поучаствовать в мастер-классах.
Самара — недооценённое направление, которое приятно удивит даже опытных путешественников.
Как добраться:
Из Москвы — 1090 км по платной трассе М-12 "Восток", затем через Ульяновск по А-151 и далее по М-5.
Чем заняться:
Музей лягушек - уникальное собрание игрушек и кукол в виде лягушек со всего мира. После экскурсии дети делают лягушонка своими руками.
Работает ежедневно с 11:00 до 16:30
Билет: от 300 ₽
Парк чудес "Галилео" - интерактивный научный центр, где физика и химия становятся весёлыми. Можно участвовать в шоу и трогать экспонаты.
Детская картинная галерея и театр кукол - финальный штрих для насыщенного семейного отдыха. Последний радует малышей спектаклями по сказкам и уютной атмосферой.
Исаа́киевский собо́р (собор преподо́бного Исаа́кия Далма́тского) — крупнейший православный храм в Санкт-Петербурге. Расположен на Исаакиевской площади.
Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.