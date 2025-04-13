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Подстаканник, чай и плацкарт — как выглядело путешествие на поезде в СССР

1:58
Туризм

Путешествие на поезде в СССР — это целый пласт ностальгии и особой атмосферы, которую до сих пор помнят многие.

Поезд
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Поезд

А как это обычно выглядело?

Плацкартный вагон

Плацкарт — самый доступный и популярный тип вагона. Он представлял собой открытое купе: по шесть коек в каждом "сегменте" (четыре в купе и две боковые). Не было дверей, а значит — не было уединения, но зато было живое общение с попутчиками.

Атмосфера

Шорох газеты "Правда", кто-то читает или решает кроссворд в "Крокодиле". На верхних полках — сетки с авоськами и чемоданами. Знакомство с попутчиками — почти обязательное, особенно в долгой дороге.

Характерные звуки — стук колес, позвякивание подстаканников, гул разговоров.

Чай и подстаканники

Чай в поезде — это культ. Его подавали в стаканах, вставленных в металлические подстаканники с узорами (часто с гербом СССР или памятными символами). Стаканы были толстостенные — чтобы не обжечься и сохранить тепло.

Чай — обычно крепкий чёрный, с лимоном или сахаром. К чаю — печенье, пряники, купленные заранее в дорогу.

Чем развлекались в дороге

  • Карты и шахматы — главные настольные игры.
  • Книги — от классики до детективов.
  • Разговоры — о политике, жизни, работе, всегда с оттенком философии.
  • Утром — очередь в туалет, вечером — тёплый свет ламп и шелест разговоров.

Питание

Еду брали с собой всё: варёные яйца, курица, картошка, котлеты в хлебе и даже банки с огурцами.

На станциях — бабушки с пирожками, копчёной рыбой, варёной кукурузой, овощами с огорода.

Путешествие на поезде в СССР было не просто способом передвижения, а целым культурным феноменом, который оставил глубокий след в памяти многих людей.

Плацкарт
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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