Подстаканник, чай и плацкарт — как выглядело путешествие на поезде в СССР

Путешествие на поезде в СССР — это целый пласт ностальгии и особой атмосферы, которую до сих пор помнят многие.
А как это обычно выглядело?
Плацкартный вагон
Плацкарт — самый доступный и популярный тип вагона. Он представлял собой открытое купе: по шесть коек в каждом "сегменте" (четыре в купе и две боковые). Не было дверей, а значит — не было уединения, но зато было живое общение с попутчиками.
Атмосфера
Шорох газеты "Правда", кто-то читает или решает кроссворд в "Крокодиле". На верхних полках — сетки с авоськами и чемоданами. Знакомство с попутчиками — почти обязательное, особенно в долгой дороге.
Характерные звуки — стук колес, позвякивание подстаканников, гул разговоров.
Чай и подстаканники
Чай в поезде — это культ. Его подавали в стаканах, вставленных в металлические подстаканники с узорами (часто с гербом СССР или памятными символами). Стаканы были толстостенные — чтобы не обжечься и сохранить тепло.
Чай — обычно крепкий чёрный, с лимоном или сахаром. К чаю — печенье, пряники, купленные заранее в дорогу.
Чем развлекались в дороге
Питание
Еду брали с собой всё: варёные яйца, курица, картошка, котлеты в хлебе и даже банки с огурцами.
На станциях — бабушки с пирожками, копчёной рыбой, варёной кукурузой, овощами с огорода.
Путешествие на поезде в СССР было не просто способом передвижения, а целым культурным феноменом, который оставил глубокий след в памяти многих людей.
Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.