Подстаканник, чай и плацкарт — как выглядело путешествие на поезде в СССР

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествие на поезде в СССР — это целый пласт ностальгии и особой атмосферы, которую до сих пор помнят многие.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Поезд

А как это обычно выглядело?

Плацкартный вагон

Плацкарт — самый доступный и популярный тип вагона. Он представлял собой открытое купе: по шесть коек в каждом "сегменте" (четыре в купе и две боковые). Не было дверей, а значит — не было уединения, но зато было живое общение с попутчиками.

Атмосфера

Шорох газеты "Правда", кто-то читает или решает кроссворд в "Крокодиле". На верхних полках — сетки с авоськами и чемоданами. Знакомство с попутчиками — почти обязательное, особенно в долгой дороге.

Характерные звуки — стук колес, позвякивание подстаканников, гул разговоров.

Чай и подстаканники

Чай в поезде — это культ. Его подавали в стаканах, вставленных в металлические подстаканники с узорами (часто с гербом СССР или памятными символами). Стаканы были толстостенные — чтобы не обжечься и сохранить тепло.

Чай — обычно крепкий чёрный, с лимоном или сахаром. К чаю — печенье, пряники, купленные заранее в дорогу.

Чем развлекались в дороге

Карты и шахматы — главные настольные игры.

Книги — от классики до детективов.

Разговоры — о политике, жизни, работе, всегда с оттенком философии.

Утром — очередь в туалет, вечером — тёплый свет ламп и шелест разговоров.

Питание

Еду брали с собой всё: варёные яйца, курица, картошка, котлеты в хлебе и даже банки с огурцами.

На станциях — бабушки с пирожками, копчёной рыбой, варёной кукурузой, овощами с огорода.

Путешествие на поезде в СССР было не просто способом передвижения, а целым культурным феноменом, который оставил глубокий след в памяти многих людей.

Плацкарт