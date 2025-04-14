Марий Эл на туристическом подъёме: 12 флагманских проектов впереди

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Зимний туристический сезон 2024-2025 годов стал показателем растущей привлекательности Марий Эл.

Фото: commons.wikimedia.org by ShchipkovaElena, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Йошкар-Ола, Набережная Брюгге

Регион посетили почти 149 тысяч человек, из которых более 77 тысяч выбрали Йошкар-Олу — столицу республики, известную своей архитектурой, уютной атмосферой и культурными достопримечательностями. Это 52% от общего туристического потока. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова главы региона Юрия Зайцева по итогам его участия в заседании правительственной комиссии по развитию туризма под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Власти республики планируют развивать успех. В ближайшие десять лет намечена реализация 12 флагманских проектов в сфере туризма. Также предусмотрено:

32 быстрореализуемые инициативы;

43 долгосрочные программы.

Особое внимание уделяется инфраструктуре: модернизация аэропорта, строительство причалов в Юрино и Кокшайске, развитие транспортной доступности по воде и воздуху.

Туристические маршруты включают агротуризм и этнографические направления. Отдельное внимание — проектам с федеральной поддержкой: Экопарк "ЗаАзяково" и туристический центр "Мари Отар", получившие гранты от Минсельхоза России.

Сегодня Марий Эл уверенно становится одним из ключевых туристических регионов Поволжья, сочетающим богатое культурное наследие и современную инфраструктуру.

Уточнения

Респу́блика Марий Эл (луговомар. Марий Эл Республик, горномар. Мары Эл Республик) (кратко: Марий Эл, Марий-Эл, луговомар. Марий Эл, горномар. Мары Эл) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Приволжского федерального округа, является частью Волго-Вятского экономического района.



Йошка́р-Ола́ (луговомар. йошкар — красный, ола — город, то есть Красный Город, устар. Царь-ола, Царла, Чарла) — город в России, столица Республики Марий Эл. Административный центр городского округа «Город Йошкар-Ола».

