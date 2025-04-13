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Маленькая жемчужина Пелопоннеса, где история оживает среди камней

1:44
Туризм

Что, если Греция — это не только белоснежные дома Санторини и руины Афин? Представьте себе деревушку, где время будто остановилось, а история шепчет с каждым шагом. Добро пожаловать в Каритену — один из самых аутентичных уголков Пелопоннеса.

Греция, Пелопоннес
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Греция, Пелопоннес

Где скрылась Каритена?

На склоне горы в западной Аркадии, среди зелёных холмов, притаилась крошечная деревня, от которой невозможно оторвать взгляд. Каритена будто сошла со страниц средневековой хроники: каменные дома, черепичные крыши, узкие улицы и тишина, нарушаемая только шорохом листвы.

Замок с панорамой на века

Над деревней гордо возвышаются руины крепости XIII века. В своё время Каритена была важным стратегическим пунктом — её даже называли "греческим Толедо”.

Сегодня от замка остались лишь фрагменты, но вид оттуда по-прежнему завораживает: долина реки Алфей, зелёные холмы, ущелья и изгибы реки Луссиос, будто вырезанные художником.

История, которую можно потрогать

Каритена тесно связана с борьбой за независимость Греции. Именно здесь родился и вырос легендарный Теодорос Колокотронис - герой восстания 1821 года. Его родной дом всё ещё стоит — скромный, но с особенной аурой.

Почему сюда стоит приехать?

Потому что Каритена — это Греция без фильтров. Никакой туристической мишуры, только чистая атмосфера, душевная тишина и лёгкость, которую редко где почувствуешь.

Здесь хочется сбавить темп, гулять без цели, пить кофе с видом на горы и слушать, как деревня дышит.

Уточнения

Пелопонне́с (греч. Πελοπόννησος, Пелопонисос; средневековое название — Морея) — полуостров в Греции, южная часть Балканского полуострова, соединяющаяся с ним Коринфским перешейком. Периферия Пелопоннес занимает лишь часть полуострова, хотя и бо́льшую. Благодаря постройке Коринфского канала стал, по сути, островом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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