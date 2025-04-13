Удивительное место Уэльса, в который возвращаются снова и снова

Среди зелёных холмов Камбрийских гор, где река Тауи неспешно вьётся через долину, лежит Лландовери — маленький валлийский город с большим сердцем. Этот уютный уголок радует путешественников живописными пейзажами, тёплой атмосферой и интересной историей, уходящей корнями в XIII век.
Гуляя по городу, невозможно не заметить отголоски прошлого. Над Лландовери возвышаются руины одноимённого замка — некогда важной крепости, охранявшей путь между Камарденом и Бреκоном.
Сегодня от неё осталась лишь башня, но и она способна вдохновить на прогулку в эпоху рыцарей и сражений.
На въезде в город встречает статуя Льюэлина ап Грифида - национального героя Уэльса. Он стал символом отваги и сопротивления в борьбе с англичанами, а установленный памятник служит напоминанием о непокорном духе валлийского народа.
Лландовери — отличная точка старта для изучения Национального парка Бреκон-Биконс. Здесь ждут пешеходные маршруты, водопады, заповедные леса и живописные виды, которые остаются в памяти надолго.
Уэ́льс (валл. Cymru МФА: , англ. Wales [ˈweɪlz], в старой русской передаче — Ва́ллис) — одна из четырёх административно-политических частей Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в прошлом — конгломерат независимых кельтских княжеств.
Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.