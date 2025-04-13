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Удивительное место Уэльса, в который возвращаются снова и снова

1:51
Туризм

Среди зелёных холмов Камбрийских гор, где река Тауи неспешно вьётся через долину, лежит Лландовери — маленький валлийский город с большим сердцем. Этот уютный уголок радует путешественников живописными пейзажами, тёплой атмосферой и интересной историей, уходящей корнями в XIII век.

Уэльс, Лландовери
Фото: commons.wikimedia.org by Emma THERY, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Уэльс, Лландовери

История, оживающая на улицах

Гуляя по городу, невозможно не заметить отголоски прошлого. Над Лландовери возвышаются руины одноимённого замка — некогда важной крепости, охранявшей путь между Камарденом и Бреκоном.

Сегодня от неё осталась лишь башня, но и она способна вдохновить на прогулку в эпоху рыцарей и сражений.

Статуя Льюэлина ап Грифида

На въезде в город встречает статуя Льюэлина ап Грифида - национального героя Уэльса. Он стал символом отваги и сопротивления в борьбе с англичанами, а установленный памятник служит напоминанием о непокорном духе валлийского народа.

Чем заняться в Лландовери

  • Исследовать исторический центр: Уютные улочки с каменными домами, независимые лавки и милые кафе погружают в атмосферу настоящей валлийской провинции.
  • Заглянуть в Лландоверийский колледж: Основанная в XIX веке школа славится своей архитектурой и вкладом в развитие культуры Уэльса.
  • Прогуляться вдоль реки Тауи: Отличный маршрут для тех, кто любит природу, рыбалку или просто неспешные прогулки на свежем воздухе.

Куда отправиться рядом

Лландовери — отличная точка старта для изучения Национального парка Бреκон-Биконс. Здесь ждут пешеходные маршруты, водопады, заповедные леса и живописные виды, которые остаются в памяти надолго.

Уточнения

Уэ́льс (валл. Cymru МФА: , англ. Wales [ˈweɪlz], в старой русской передаче — Ва́ллис) — одна из четырёх административно-политических частей Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в прошлом — конгломерат независимых кельтских княжеств.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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