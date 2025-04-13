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Далеко, но незабываемо: где искать идеальные пляжи и древние руины вне Европы

2:53
Туризм

Когда Европа уже исследована вдоль и поперёк, на горизонте появляется другой континент — загадочный, пёстрый и невероятно притягательный. Африка предлагает нечто большее, чем просто пляжный отдых: здесь можно уйти в горы, исследовать древние руины, отправиться в сафари или просто раствориться в красках заката на берегу Индийского океана. Ниже — три африканских направления, каждое из которых заслуживает того, чтобы стать частью вашего следующего путешествия.

Занзибар
Фото: commons.wikimedia.org by Наумов Андрей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Занзибар

Занзибар — райские пляжи и морская свобода

Занзибар, принадлежащий Танзании, находится на восточном побережье Африки. Этот остров — настоящая находка для тех, кто мечтает о лазурных волнах, мягком песке и неспешных прогулках под пальмами.

Если окажетесь здесь, не упустите шанс погрузиться в подводный мир — дайвинг в Занзибаре считается одним из лучших в регионе. Национальный парк Мику тоже стоит внимания: пеший поход здесь займёт пару дней, но оставит массу впечатлений. Природа, покой и необыкновенные виды — за этим точно стоит прилететь даже с другого конца света.

Марокко — переплетение культур и величие руин

Марокко — это не просто страна, а калейдоскоп культур, вкусов и ландшафтов. От шумных улиц Марракеша до тихих улочек Феса, от древнего Волюбилиса до таинственных ущелий Дадес — здесь каждый уголок наполнен историей.

Не забывайте о городах: Танжер, Мекнес, Рабат — каждый из них добавит что-то своё в ваше африканское путешествие. А если решите отправиться в горы Риф — обязательно загляните в руины ликс. Они — как окно в прошлое, через которое всё ещё дышит древность.

ЮАР — край контрастов и приключений

Южно-Африканская Республика — страна резких переходов от первозданной красоты до урбанистических ландшафтов, от роскоши до крайней бедности. Туристам стоит быть внимательными: некоторые районы небезопасны, и разумнее обратиться к профессиональным гидам или туристическим компаниям.

Тем не менее, здесь есть, чем вдохновиться. Кейптаун с его близостью к острову Роббен, Йоханнесбург с бурлящей культурной жизнью, множество национальных парков, где можно увидеть львов, слонов и жирафов в их естественной среде — всё это создаёт неповторимую картину, ради которой стоит отправиться в долгий путь.

Африка — чуть дальше, но куда интереснее

Да, иногда путешествие в Африку требует больше времени и подготовки, чем поездка по Европе. Но именно за это вы и полюбите этот континент: за свежие эмоции, неожиданности и настоящие открытия, которых уже не встретишь на избитых туристических маршрутах.

Уточнения

Занзиба́р (суахили Funguvisiwa ya Zanzibar, англ. Zanzibar Archipelago) — принадлежащий Танзании архипелаг из 75 островов в Индийском океане. Часть архипелага входит в автономию Занзибар, самый большой город архипелага, расположен на острове Унгуджа.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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