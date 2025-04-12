Что надеть, чтобы избежать проблем во время полёта? Как правильно выбрать одежду и обувь

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты советуют внимательнее относиться к выбору одежды для полетов, особенно когда речь идёт о безопасности.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

Леггинсы, например, могут быть не самым удачным вариантом. Специалист по безопасности Кристин Негрони предупреждает: большинство леггинсов сделаны из синтетических материалов, которые легко воспламеняются.

Стюардесса American Airlines Андреа Фишбах добавляет, что обтягивающая одежда может мешать нормальному кровообращению во время долгого сидения, вызывая отеки, судороги.

Кроме того, слишком открытая одежда (шорты или юбки) не лучшая идея: сиденья самолетов не всегда чисты, и чем больше одежда закрывает тело, тем меньше вероятность контакта с микробами. Свободные брюки — более безопасный и гигиеничный выбор.

Обувь тоже имеет значение. Фишбах советует избегать высоких каблуков и шлепанцев — они могут мешать при экстренной эвакуации, особенно если потребуется использовать надувные трапы. Лучше выбирать удобную и надежную обувь, в которой можно быстро двигаться.

И даже если ноги устают, снимать обувь в полете не стоит, особенно при взлете и посадке. Как отмечает Негрони, в случае эвакуации пол может быть грязным, мокрым, обожженным или просто опасным для босых ног, передает nypost.

Уточнения

Судороги скелетных мышц или мышечные судороги, сведение мышц — эпизодическое внезапное непроизвольное болезненное сокращение мышцы или её части, которое может длиться как секунды, так и минуты, с видимым или прощупываемым уплотнением затронутой мышцы.

