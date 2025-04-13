Неотъемлемая часть нашей жизни! Как термальные источники Ундзена изменили повседневность местных жителей

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Горячие источники, по-местному прозванные "адами", придают Ундзену неземной облик.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info термальный источник

Расположенный на отдаленном полуострове Симабара в префектуре Нагасаки (Япония), город находится в стороне от популярных туристических маршрутов. Геотермальное тепло здесь не просто туристическая достопримечательность, а древняя, постоянная часть повседневной жизни.

"Это по-настоящему уникальное место. Раньше сюда приходили для духовной тренировки, а теперь та же геотермальная энергия питает дома и гостиницы через систему "канцукэ" — природный водонагреватель", — говорит Юто Ичики, 41-летний местный гид.

Эта система снабжает почти половину домохозяйств теплом.

"Лечь на теплую землю и смотреть на звезды — неотъемлемая часть нашей жизни", — отмечает Ичики.

Побывав в Ундзене, вы начнете понимать, как местные живут в гармонии с капризами природы. Национальный парк Ундзен-Амакуса, основанный в 1934 году, состоит из более 280 км² гор, лесов и побережий. Благодаря этому здесь нет бурения и индустриализации, передает The Japan Times.

Уточнения

Геотерма́льный исто́чник (от др.-греч. γαῖα, γῆ — земля и θερμός — «тёплый, горячий») — выход на поверхность подземных вод, нагретых выше +20 °C.

