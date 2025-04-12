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Парк Мацумаэ на Хоккайдо: где сакура оживает в тысячах цветовых оттенков

1:09
Туризм

Сакура родом из Японии, где ее почитают как священное дерево и верят, что посаженная у дома сакура становится оберегом семьи от темных сил.

Сакура
Фото: www.flickr.com by Такуя АСАДА, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сакура

Отличие японской сакуры от той вишни, к которой привыкли в России, состоит в том, что многие из культур сакуры являются декоративными и не плодоносят.

94-летний Масатоси Асари почти каждый день на протяжении семи десятилетий занимается созданием, выращиванием и распространением необычных сортов вишневых деревьев. Он считается одним из самых авторитетных специалистов Японии по вишням и сакуре, и его можно смело назвать ходячей энциклопедией.

Асари проводит для туристических групп экскурсии по парку Мацумаэ на Хоккайдо, где подробно рассказывает о каждом сорте вишни, словно это его дети. Парк Мацумаэ — его творение, и каждую весну там расцветает более 10 000 вишневых деревьев. Красота разноцветных крон, раскинувшихся на километры извилистых дорожек, не имеет себе равных, пишет The Japan Times.

Уточнения

Хокка́йдо — второй по величине остров Японии, до 1869 года известный как Эдзо.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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