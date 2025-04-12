Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кальций без лактозы: находка для веганов и аллергиков
Как избавиться от плесени на потолке, не нарушая покой в доме — быстро и без затрат
Без питания — без памяти: что теряет авто при неправильном снятии аккумулятора
Рекорд Овечкина побудил русских детей заниматься хоккеем: вот преимущества этого вида спорта
Подвиг Пересильд вдохновил Севиль: певица мечтает о космосе
Помидоры снимают ведрами, а листьев почти нет: в чём подвох этого метода
Легенда живёт: что известно о будущем сериале, посвящённом Децлу
Переживут год с инфляцией в 30%: какими товарами на фоне высоких пошлин на импорт не смогут себя обеспечить США
Зарядка на ходу: что носить с собой, чтобы не остаться без связи

Где ночь без электричества становится приключением: путешествие в глушь Габона

3:58
Туризм

Лишь 350 тысяч иностранных туристов в год — таков скромный показатель посещаемости Габона, страны в Центральной Африке, почти полностью покрытой тропическими лесами и омываемой Атлантическим океаном. И хотя местные власти называют Габон "последним Эдемом" планеты, за пределами элитных лоджей и сафари на заказ, туристов здесь пока почти не видно.

Слон из национального парка Лоанго в Габоне с потомством
Фото: commons.wikimedia.org by Kurt Dundy из английский Википедия, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Слон из национального парка Лоанго в Габоне с потомством

Без воды и света — но с мечтой

Пример тому — рыбацкая деревня Отангани, расположенная всего в получасе на пироге от столицы Либревиля. Здесь нет электричества, водопровода и туристической инфраструктуры, но местные жители мечтают превратить это место в центр экотуризма.

"Нацпарк не приводит сюда людей. Мы хотим развивать коммунальный туризм", — объясняет гид Жерар Аданде Авили, 47 лет, потомок короля племени мпонгве.

Он обустроил гостевые комнаты в своём деревянном доме на берегу мангровых зарослей и делает ставку на габонцев, "которые не могут позволить себе дорогие поездки, но хотят сбежать из города и вернуться к истокам".

Королевская тропа и духи леса

Главная изюминка — "королевская прогулка", маршрут к захоронениям предков и музей в форме круглой хижины. Экспозиция посвящена вождю мпонгве, позволившему французам обосноваться в регионе в XVIII веке. Построен музей при поддержке покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи, мечтавшего стать "королём Африки".

Дорога к музею — целое приключение: переправа через эстуарий Комо и реку Денис на пироге, а затем пешая прогулка по лесу. Весь путь занимает более часа.

Богатства, забытые в тени нефти

90% территории Габона покрыто лесами - с уникальной флорой и фауной. Однако страна десятилетиями ориентировалась на нефть и не развивала туризм.

"Ни у власти, ни у народа нет туристической культуры. Но я уверен: Габон может жить за счёт туризма", — говорит министр туризма Паскаль Огове Сиффон, поставивший цель удвоить число иностранных визитёров.

Дороги, визы и дорогие билеты

Сейчас главные барьеры — это дорогие авиабилеты и трудоёмкие визовые процедуры. Даже в курортной зоне Понта-Дени, известной своими пляжами и заповедниками, туристы — редкость. Дороги зачастую непроходимы даже для внедорожников.

"Есть места невероятной красоты, но туда просто невозможно попасть", — жалуется Гишели Нгома, туроператор из Либревиля.

Он организует индивидуальные маршруты по стране, но признаёт: Габон — это дорого и логистически сложно.

По рекам к дикой природе

Несмотря на сложности, любители экстрима и природы находят пути. В парке Лоанго, известном своими гориллами и буйволами, туристы переплывают реки вплавь, чтобы добраться до запланированной локации, рассказывает министр туризма.

Эксклюзив за €10 000

Богатые поклонники рыбалки прилетают на вертолётах в лодж Sette Cama Adventure на юге страны — на стыке лагуны и океана. Неделя такого уединения обходится в €10 000, без учёта перелёта.

"Спрос превышает предложение", — радуется министр, мечтая развить селективный туризм для обеспеченных, но и создать условия для внутреннего туризма по доступным ценам.

Жерар Аданде делает ставку на экологичный подход, чтобы вдохнуть жизнь в деревни полуострова. Молодёжь уезжает, дома пустуют, а лес медленно поглощает старые плантации.

"Мы — как хранители. Здесь действует система видимая и невидимая", — говорит его племянник Жюст Лубангое Озавино, лесничий. 

Уточнения

Габо́н (фр. Gabon [ɡaˈbõ]), полная официальная форма — Габо́нская Респу́блика (фр. République gabonaise) — государство в Центральной Африке, бывшая колония Франции.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Авто
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают Аудио 
Руки, как у девочки: домашняя смесь, которая работает сильнее ботокса
Красота и стиль
Руки, как у девочки: домашняя смесь, которая работает сильнее ботокса Аудио 
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Экономика и бизнес
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
КамАЗ и ЗиЛ: братья по асфальту Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Последние материалы
Выучила всё наизусть, а он...: Имамова поделилась главным уроком от Нагиева со съёмок
Не уксус и не минералка: киви — новый фаворит для маринада
Солнцезащитный крем или старость? Выбор за вами
Диана Арбенина раскрыла секреты нового альбома: что скрывает Bloody Mary?
Как звучала весна в СССР: рёв мотоциклов и запах двухтактного масла
От хита до роскоши: Куртукова удвоила гонорар и выставила новые условия в райдере
Стук под рулем стал громче, чем музыка — значит, пора в сервис, а не на дискотеку
Тайна любимой пряности: почему врачи запрещают её тем, кто принимает антикоагулянты
Ни грядки, ни рассады: как старая теплица станет центром летнего отдыха
Где ночь без электричества становится приключением: путешествие в глушь Габона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.