Где ночь без электричества становится приключением: путешествие в глушь Габона

3:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лишь 350 тысяч иностранных туристов в год — таков скромный показатель посещаемости Габона, страны в Центральной Африке, почти полностью покрытой тропическими лесами и омываемой Атлантическим океаном. И хотя местные власти называют Габон "последним Эдемом" планеты, за пределами элитных лоджей и сафари на заказ, туристов здесь пока почти не видно.

Фото: commons.wikimedia.org by Kurt Dundy из английский Википедия, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Слон из национального парка Лоанго в Габоне с потомством

Без воды и света — но с мечтой

Пример тому — рыбацкая деревня Отангани, расположенная всего в получасе на пироге от столицы Либревиля. Здесь нет электричества, водопровода и туристической инфраструктуры, но местные жители мечтают превратить это место в центр экотуризма.

"Нацпарк не приводит сюда людей. Мы хотим развивать коммунальный туризм", — объясняет гид Жерар Аданде Авили, 47 лет, потомок короля племени мпонгве.

Он обустроил гостевые комнаты в своём деревянном доме на берегу мангровых зарослей и делает ставку на габонцев, "которые не могут позволить себе дорогие поездки, но хотят сбежать из города и вернуться к истокам".

Королевская тропа и духи леса

Главная изюминка — "королевская прогулка", маршрут к захоронениям предков и музей в форме круглой хижины. Экспозиция посвящена вождю мпонгве, позволившему французам обосноваться в регионе в XVIII веке. Построен музей при поддержке покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи, мечтавшего стать "королём Африки".

Дорога к музею — целое приключение: переправа через эстуарий Комо и реку Денис на пироге, а затем пешая прогулка по лесу. Весь путь занимает более часа.

Богатства, забытые в тени нефти

90% территории Габона покрыто лесами - с уникальной флорой и фауной. Однако страна десятилетиями ориентировалась на нефть и не развивала туризм.

"Ни у власти, ни у народа нет туристической культуры. Но я уверен: Габон может жить за счёт туризма", — говорит министр туризма Паскаль Огове Сиффон, поставивший цель удвоить число иностранных визитёров.

Дороги, визы и дорогие билеты

Сейчас главные барьеры — это дорогие авиабилеты и трудоёмкие визовые процедуры. Даже в курортной зоне Понта-Дени, известной своими пляжами и заповедниками, туристы — редкость. Дороги зачастую непроходимы даже для внедорожников.

"Есть места невероятной красоты, но туда просто невозможно попасть", — жалуется Гишели Нгома, туроператор из Либревиля.

Он организует индивидуальные маршруты по стране, но признаёт: Габон — это дорого и логистически сложно.

По рекам к дикой природе

Несмотря на сложности, любители экстрима и природы находят пути. В парке Лоанго, известном своими гориллами и буйволами, туристы переплывают реки вплавь, чтобы добраться до запланированной локации, рассказывает министр туризма.

Эксклюзив за €10 000

Богатые поклонники рыбалки прилетают на вертолётах в лодж Sette Cama Adventure на юге страны — на стыке лагуны и океана. Неделя такого уединения обходится в €10 000, без учёта перелёта.

"Спрос превышает предложение", — радуется министр, мечтая развить селективный туризм для обеспеченных, но и создать условия для внутреннего туризма по доступным ценам.

Жерар Аданде делает ставку на экологичный подход, чтобы вдохнуть жизнь в деревни полуострова. Молодёжь уезжает, дома пустуют, а лес медленно поглощает старые плантации.

"Мы — как хранители. Здесь действует система видимая и невидимая", — говорит его племянник Жюст Лубангое Озавино, лесничий.

Уточнения

Габо́н (фр. Gabon [ɡaˈbõ]), полная официальная форма — Габо́нская Респу́блика (фр. République gabonaise) — государство в Центральной Африке, бывшая колония Франции.

