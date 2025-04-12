Где ночь без электричества становится приключением: путешествие в глушь Габона

Лишь 350 тысяч иностранных туристов в год — таков скромный показатель посещаемости Габона, страны в Центральной Африке, почти полностью покрытой тропическими лесами и омываемой Атлантическим океаном. И хотя местные власти называют Габон "последним Эдемом" планеты, за пределами элитных лоджей и сафари на заказ, туристов здесь пока почти не видно.
Пример тому — рыбацкая деревня Отангани, расположенная всего в получасе на пироге от столицы Либревиля. Здесь нет электричества, водопровода и туристической инфраструктуры, но местные жители мечтают превратить это место в центр экотуризма.
"Нацпарк не приводит сюда людей. Мы хотим развивать коммунальный туризм", — объясняет гид Жерар Аданде Авили, 47 лет, потомок короля племени мпонгве.
Он обустроил гостевые комнаты в своём деревянном доме на берегу мангровых зарослей и делает ставку на габонцев, "которые не могут позволить себе дорогие поездки, но хотят сбежать из города и вернуться к истокам".
Главная изюминка — "королевская прогулка", маршрут к захоронениям предков и музей в форме круглой хижины. Экспозиция посвящена вождю мпонгве, позволившему французам обосноваться в регионе в XVIII веке. Построен музей при поддержке покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи, мечтавшего стать "королём Африки".
Дорога к музею — целое приключение: переправа через эстуарий Комо и реку Денис на пироге, а затем пешая прогулка по лесу. Весь путь занимает более часа.
90% территории Габона покрыто лесами - с уникальной флорой и фауной. Однако страна десятилетиями ориентировалась на нефть и не развивала туризм.
"Ни у власти, ни у народа нет туристической культуры. Но я уверен: Габон может жить за счёт туризма", — говорит министр туризма Паскаль Огове Сиффон, поставивший цель удвоить число иностранных визитёров.
Сейчас главные барьеры — это дорогие авиабилеты и трудоёмкие визовые процедуры. Даже в курортной зоне Понта-Дени, известной своими пляжами и заповедниками, туристы — редкость. Дороги зачастую непроходимы даже для внедорожников.
"Есть места невероятной красоты, но туда просто невозможно попасть", — жалуется Гишели Нгома, туроператор из Либревиля.
Он организует индивидуальные маршруты по стране, но признаёт: Габон — это дорого и логистически сложно.
Несмотря на сложности, любители экстрима и природы находят пути. В парке Лоанго, известном своими гориллами и буйволами, туристы переплывают реки вплавь, чтобы добраться до запланированной локации, рассказывает министр туризма.
Богатые поклонники рыбалки прилетают на вертолётах в лодж Sette Cama Adventure на юге страны — на стыке лагуны и океана. Неделя такого уединения обходится в €10 000, без учёта перелёта.
"Спрос превышает предложение", — радуется министр, мечтая развить селективный туризм для обеспеченных, но и создать условия для внутреннего туризма по доступным ценам.
Жерар Аданде делает ставку на экологичный подход, чтобы вдохнуть жизнь в деревни полуострова. Молодёжь уезжает, дома пустуют, а лес медленно поглощает старые плантации.
"Мы — как хранители. Здесь действует система видимая и невидимая", — говорит его племянник Жюст Лубангое Озавино, лесничий.
Габо́н (фр. Gabon [ɡaˈbõ]), полная официальная форма — Габо́нская Респу́блика (фр. République gabonaise) — государство в Центральной Африке, бывшая колония Франции.
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