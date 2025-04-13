Хром в ядерной энергетике: как российские учёные сделали топливо безопаснее

Российские учёные продолжают делать значимые открытия в самых разных областях — от ядерной энергетики до археологии и вирусологии.
Ядерная энергетика
Специалисты Томского политехнического университета доказали эффективность использования хрома для покрытия оболочек ядерного топлива. Такое покрытие снижает радиационные повреждения и замедляет накопление водорода, что делает топливо безопаснее. Сейчас команда работает над изучением процессов окисления и дополнительной защитой поверхности.
Археология
Учёные Новосибирского государственного университета исследовали артефакты из мезолитических стоянок в Поволжье. Они выяснили, что около 10 тысяч лет назад туда пришли мигранты с севера. Позже, во время похолодания 8,2 тысячи лет назад, смена климата вызвала исчезновение прежней культуры и появление новой — с использованием керамики.
Молекулярная биология
В Институте биоорганической химии РАН установили, что рецептор TLR2 с высокой точностью связывает ионы цинка. Это открытие указывает на роль цинка в регуляции иммунных реакций, связанных с TLR-рецепторами.
Биотехнологии
Исследователи из Владивостока обнаружили, что полисахариды красных водорослей Mazzaella parksii способны подавлять репликацию вирусов, включая коронавирус. Эти соединения безопасны для здоровых клеток и эффективно блокируют проникновение вируса.
Физика
Совместная работа Института ядерных исследований РАН и МГУ помогла объяснить "мюонную загадку" — расхождение между наблюдаемым и теоретически ожидаемым числом мюонов, возникающих от космических лучей. Учёные пришли к выводу, что необходимо пересчитать соотношение между энергией и импульсом частиц.
Климатические технологии
Специалисты разработали алгоритм, позволяющий отслеживать состояние арктических льдов с помощью радиоволн. Он поможет в климатическом мониторинге и развитии Северного морского пути, обеспечивая точные данные для карт и навигации.
Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.