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Хром в ядерной энергетике: как российские учёные сделали топливо безопаснее

2:19
Туризм

Российские учёные продолжают делать значимые открытия в самых разных областях — от ядерной энергетики до археологии и вирусологии.

Физик
Фото: U.S. Navy by Greg Vojtko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Физик

Ядерная энергетика

Специалисты Томского политехнического университета доказали эффективность использования хрома для покрытия оболочек ядерного топлива. Такое покрытие снижает радиационные повреждения и замедляет накопление водорода, что делает топливо безопаснее. Сейчас команда работает над изучением процессов окисления и дополнительной защитой поверхности.

Археология

Учёные Новосибирского государственного университета исследовали артефакты из мезолитических стоянок в Поволжье. Они выяснили, что около 10 тысяч лет назад туда пришли мигранты с севера. Позже, во время похолодания 8,2 тысячи лет назад, смена климата вызвала исчезновение прежней культуры и появление новой — с использованием керамики.

Молекулярная биология

В Институте биоорганической химии РАН установили, что рецептор TLR2 с высокой точностью связывает ионы цинка. Это открытие указывает на роль цинка в регуляции иммунных реакций, связанных с TLR-рецепторами.

Биотехнологии

Исследователи из Владивостока обнаружили, что полисахариды красных водорослей Mazzaella parksii способны подавлять репликацию вирусов, включая коронавирус. Эти соединения безопасны для здоровых клеток и эффективно блокируют проникновение вируса.

Физика

Совместная работа Института ядерных исследований РАН и МГУ помогла объяснить "мюонную загадку" — расхождение между наблюдаемым и теоретически ожидаемым числом мюонов, возникающих от космических лучей. Учёные пришли к выводу, что необходимо пересчитать соотношение между энергией и импульсом частиц.

Климатические технологии

Специалисты разработали алгоритм, позволяющий отслеживать состояние арктических льдов с помощью радиоволн. Он поможет в климатическом мониторинге и развитии Северного морского пути, обеспечивая точные данные для карт и навигации.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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