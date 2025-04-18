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Снимут ли санкции? Аэрофлот и США: секреты неразгаданной сделки!

1:22
Туризм

Россия предложила США частичную сделку: вывести "Аэрофлот" из-под санкционного списка в обмен на возобновление прямого авиасообщения между странами. Американская сторона пока не отреагировала на инициативу, и, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, подвижек в этом вопросе ему неизвестно. Тем не менее Москва продолжает работу в этом направлении.

Самолёт "Аэрофлота" Airbus A320
Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License
Самолёт "Аэрофлота" Airbus A320

Сейчас перелёт в США возможен только с пересадками — в Стамбуле или Дохе. Если санкции будут сняты, "Аэрофлот" сможет возобновить прямые рейсы, пусть и с удлинённым маршрутом из-за необходимости обходить воздушное пространство северной Европы. Это добавляет времени в пути, но не критично.

На текущий момент "Аэрофлот" — единственная российская авиакомпания, способная выполнять рейсы в США. Возможное снятие санкций также откроет перед ней доступ к другим международным направлениям. Например, Япония и Южная Корея не запрещают полёты российских авиакомпаний, но опасаются вторичных санкций со стороны США.

Новости о возможном восстановлении рейсов положительно отразились на рынке: акции "Аэрофлота" выросли на 4%. Однако говорить о серьёзном скачке — например, до уровня 150 рублей за акцию — пока преждевременно.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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