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Тайны Дворца Бурбонов: теперь каждый может заглянуть в легендарную библиотеку

2:33
Туризм

С 14 апреля по 15 июня 2025 года одно из самых впечатляющих и закрытых пространств Парижа — библиотека Национального собрания во Дворце Бурбонов — откроется для посетителей. Это событие стало возможным после масштабной реставрации, которая длилась ровно год.

Эжен Делакруа, "Свобода, ведущая народ"
Фото: commons.wikimedia.org by Эжен Делакруа, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эжен Делакруа, "Свобода, ведущая народ"

Как сообщает Le Parisien, запись на бесплатные экскурсии уже открыта онлайн, и многие временные слоты стремительно заполняются.

Потолки Делакруа — Сикстинская капелла Французского парламента

Центральное украшение библиотеки — потолочные росписи кисти Эжена Делакруа, выполненные в XIX веке. Сам художник называл это пространство своей "Сикстинской капеллой". В ходе реставрации именно они стали главным объектом внимания специалистов: их состояние признали угрожающим ещё в 2019 году.

"Общие обследования, а также тестовая реставрация весной 2023 года показали: конструкция здания ослаблена, что со временем могло бы привести к утрате росписей и ухудшению условий хранения редких книг", — уточняется на официальном сайте Национального собрания.

История библиотеки и её сокровища

Библиотека была основана 4 марта 1796 года, в самом сердце Французской революции. С тех пор она пополнялась уникальными документами и книгами, ставшими частью национального наследия.

Её архитектурное пространство поражает: нефа длиной 42 метра, шириной 10 и высотой 12 метров была создана в 1834 году архитектором Жюлем де Жоли — автором нынешнего зала заседаний парламента.

Среди главных реликвий, хранящихся в библиотеке:
— рукопись "Марсельезы" (1792 год), написанная Клодом Жозефом Руже де Лилем,
Серемония Клятвы в Зале для игры в мяч,
— протокол суда над Жанной д'Арк,
— Библия IX века.

Открытие — по инициативе председателя парламента

Организация публичного доступа стала возможной благодаря инициативе председателя Национального собрания Яэль Браун-Пиве. До сих пор библиотека открывалась для публики только в рамках ежегодных Дней европейского наследия. Открытие вне этих дат — событие беспрецедентное.

Уточнения

Парламент Франции (фр. Parlement français) — законодательный орган (парламент) Франции.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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