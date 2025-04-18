Тайны Грозного: где найти вкуснейшую кухню и незабываемые панорамы?

Грозный — город, в котором Кавказ раскрывается во всей своей красе. Начните знакомство с его главных улиц: проспекты Путина и Кадырова, пешеходный бульвар Эсамбаева, мемориал "Аллея Славы" и культовая мечеть "Сердце Чечни".
Обязательно загляните в Цветочный парк, церковь архангела Михаила, торгово-развлекательный центр "Грозный Молл" и смотровую площадку небоскрёбов "Грозный-Сити" — с неё открывается впечатляющая панорама столицы.
На Грозненском море работает парк "Аквалэнд" — с раздельными днями посещения для мужчин и женщин. Билеты: 800 рублей для взрослых, 400 — для детей. Поблизости — дендропарк, конный клуб, фудкорт, "Дино-юрт" с почти настоящими динозаврами (вход — 200 рублей) и ресторан "Парус" с видом на воду.
С 1 мая начинается сезон фонтанов — вечером вы сможете увидеть завораживающее светомузыкальное шоу, один из крупнейших фонтанов страны "танцует" под музыку.
Обязательно выберитесь в Аргунское ущелье — это музей-заповедник под открытым небом с древними башнями, мостами и петроглифами. По пути можно полюбоваться водопадами у села Нихалоевское и загадочным озером Кезеной-Ам — настоящей жемчужиной Чечни.
Лучше всего остановиться в самом Грозном — это удобно для дальнейших поездок по республике. Среди бюджетных вариантов — отель "Эдельвейс" (от 6 000 рублей, есть бассейн и недорогая столовая) и гостиница "Донна" напротив ТРЦ.
Национальная кухня Чечни — обязательный пункт путешествия. Попробуйте хингалш и чепалгаш — лепёшки с тыквой или творогом, сискал и то-берам — кукурузные лепёшки с соусом, а также настоящую классику — жижиг-галнаш. Сушёное мясо — деликатес для гурманов.
Из ресторанов особенно рекомендуют:
Grill House (от 1500 рублей)
"Хурма" (1000-1200 рублей)
"Арнэ" — для ценителей высокой кухни (от 2500 рублей)
А если вы в Грозном в мае — без шашлыка никак! В городе есть целая улица, посвящённая этому блюду. Местные таксисты с радостью доставят вас туда.
Что привезти с собой? Магазины с классическими сувенирами — вдоль проспекта Путина. А за подлинной атмосферой и аутентичными покупками — на рынок "Беркат": халва, вяленое мясо, мёд от пчеловодов-чемпионов.
Хотите что-то оригинальное? Обратите внимание на местные бренды. Bumzi предлагает стильную этническую одежду и аксессуары, а Mayralla — изысканные украшения в кавказском стиле.
Гро́зный — город на Северном Кавказе, на юге России, столица Чеченской Республики.
Гро́зный - в 1998—2000 годах — Джохар (чечен. Dƶoxar) — город на Северном Кавказе, на юге России, столица Чеченской Республики.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.