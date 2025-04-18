Тайны Грозного: где найти вкуснейшую кухню и незабываемые панорамы?

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Грозный — город, в котором Кавказ раскрывается во всей своей красе. Начните знакомство с его главных улиц: проспекты Путина и Кадырова, пешеходный бульвар Эсамбаева, мемориал "Аллея Славы" и культовая мечеть "Сердце Чечни".

Фото: my.mail.ru by Салман Д, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чечня Грозный-сити

Обязательно загляните в Цветочный парк, церковь архангела Михаила, торгово-развлекательный центр "Грозный Молл" и смотровую площадку небоскрёбов "Грозный-Сити" — с неё открывается впечатляющая панорама столицы.

На Грозненском море работает парк "Аквалэнд" — с раздельными днями посещения для мужчин и женщин. Билеты: 800 рублей для взрослых, 400 — для детей. Поблизости — дендропарк, конный клуб, фудкорт, "Дино-юрт" с почти настоящими динозаврами (вход — 200 рублей) и ресторан "Парус" с видом на воду.

С 1 мая начинается сезон фонтанов — вечером вы сможете увидеть завораживающее светомузыкальное шоу, один из крупнейших фонтанов страны "танцует" под музыку.

Обязательно выберитесь в Аргунское ущелье — это музей-заповедник под открытым небом с древними башнями, мостами и петроглифами. По пути можно полюбоваться водопадами у села Нихалоевское и загадочным озером Кезеной-Ам — настоящей жемчужиной Чечни.

Лучше всего остановиться в самом Грозном — это удобно для дальнейших поездок по республике. Среди бюджетных вариантов — отель "Эдельвейс" (от 6 000 рублей, есть бассейн и недорогая столовая) и гостиница "Донна" напротив ТРЦ.

Национальная кухня Чечни — обязательный пункт путешествия. Попробуйте хингалш и чепалгаш — лепёшки с тыквой или творогом, сискал и то-берам — кукурузные лепёшки с соусом, а также настоящую классику — жижиг-галнаш. Сушёное мясо — деликатес для гурманов.

Из ресторанов особенно рекомендуют:

Grill House (от 1500 рублей)

"Хурма" (1000-1200 рублей)

"Арнэ" — для ценителей высокой кухни (от 2500 рублей)

А если вы в Грозном в мае — без шашлыка никак! В городе есть целая улица, посвящённая этому блюду. Местные таксисты с радостью доставят вас туда.

Что привезти с собой? Магазины с классическими сувенирами — вдоль проспекта Путина. А за подлинной атмосферой и аутентичными покупками — на рынок "Беркат": халва, вяленое мясо, мёд от пчеловодов-чемпионов.

Хотите что-то оригинальное? Обратите внимание на местные бренды. Bumzi предлагает стильную этническую одежду и аксессуары, а Mayralla — изысканные украшения в кавказском стиле.

Уточнения

Гро́зный — город на Северном Кавказе, на юге России, столица Чеченской Республики.



Гро́зный - в 1998—2000 годах — Джохар (чечен. Dƶoxar) — город на Северном Кавказе, на юге России, столица Чеченской Республики.

