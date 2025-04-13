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Цены на туризм в России взлетают: что скрывают новые данные о путешествиях?

1:18
Туризм

В марте 2025 года стоимость туристических поездок для россиян заметно изменилась. Так, отдых в Египте подорожал на 7,3% по сравнению с февралем. Также выросли цены на туры в Закавказье (+6,1%), Турцию (+4,6%), Казахстан и Узбекистан (+3,7%) и Белоруссию (+2,2%).

Ходьба
Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба

На фоне общего роста цен положительно выделяются ОАЭ, где отдых стал дешевле на 4,5%, а также страны Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Таиланд снизили стоимость туров на 3,7%.

Внутренний туризм в России также дорожает. Отдых на Черноморском побережье стал дороже на 6,7%, экскурсионные туры — на 2,9%, а путёвки в санатории и пансионаты — на 2,1-2,4%. Проживание в гостиницах и мотелях подорожало в среднем на 1,5-2,9%, в хостелах — на 0,7%. Даже автобусные экскурсии прибавили 0,6%.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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