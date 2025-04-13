Пожар на дайвинг-экскурсии: что произошло с туристами в Таиланде

0:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде в очередной раз вспыхнул пожар на туристическом катере, выполнявшем дайвинг-экскурсию. Все 26 человек были успешно доставлены на сушу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету Naewna.

Фото: wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Купание в Красном море

Ранее, 1 апреля, около острова Майтон загорелся катер с туристами из России и Казахстана. По предварительным данным, возгорание было вызвано отказом двигателя. Хотя большинство пассажиров не пострадали, сообщается о четырёх гражданах России, которым потребовалась медпомощь.

Уточнения

Да́йвинг (англ. diving от англ. to dive — нырять) — подводное плавание со специальным снаряжением.

