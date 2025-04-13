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Пожар на дайвинг-экскурсии: что произошло с туристами в Таиланде

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Туризм

В Таиланде в очередной раз вспыхнул пожар на туристическом катере, выполнявшем дайвинг-экскурсию. Все 26 человек были успешно доставлены на сушу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету Naewna.

Купание в Красном море
Фото: wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Купание в Красном море

Ранее, 1 апреля, около острова Майтон загорелся катер с туристами из России и Казахстана. По предварительным данным, возгорание было вызвано отказом двигателя. Хотя большинство пассажиров не пострадали, сообщается о четырёх гражданах России, которым потребовалась медпомощь.

Уточнения

Да́йвинг (англ. diving от англ. to dive — нырять) — подводное плавание со специальным снаряжением.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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