Пожар на дайвинг-экскурсии: что произошло с туристами в Таиланде

В Таиланде в очередной раз вспыхнул пожар на туристическом катере, выполнявшем дайвинг-экскурсию. Все 26 человек были успешно доставлены на сушу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету Naewna.
Ранее, 1 апреля, около острова Майтон загорелся катер с туристами из России и Казахстана. По предварительным данным, возгорание было вызвано отказом двигателя. Хотя большинство пассажиров не пострадали, сообщается о четырёх гражданах России, которым потребовалась медпомощь.
Да́йвинг (англ. diving от англ. to dive — нырять) — подводное плавание со специальным снаряжением.
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