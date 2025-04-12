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Красивые, но сырые: курорты Европы, которые лучше избегать в это время года

2:31
Туризм

Когда идеальный отпуск может обернуться промокшими кроссовками и запотевшим объективом камеры? Ответ — в межсезонье на популярных прибрежных курортах Европы. Майорка и Бари — райские уголки с лазурным морем, уютными улочками и невероятной кухней, но даже у них есть свои тёмные (и мокрые) стороны.

Океан
Фото: unsplash.com by Eric Garcia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Майорка: рай только в солнечную погоду

Белоснежные пляжи, скалистые бухты и бирюзовая вода — Майорка действительно может сойти за иллюстрацию к слову "рай". Но если вы соберётесь сюда с октября по март, захватите зонт — это сезон дождей.

Как отмечает британская метеослужба Met Office, осадки в это время здесь — практически гарантированы. Особенно дождливой становится осень, а температура в ноябре падает до +17 °C. Плавать можно, но, возможно, с гидрокостюмом.

Тем не менее у Майорки есть и другая сторона — ночная. Магалуф, известный как столица вечеринок, остаётся активным даже вне пляжного сезона.

Несмотря на спад турпотока из-за политической нестабильности в Испании в 2024 году, местная индустрия гостеприимства надеется на равномерное распределение гостей в течение всего года.

Об этом говорила генеральный директор по туризму Балеарских островов Росана Морильо в интервью Dog-Eared Passport.

Бари: не забудьте плащ и теплую куртку

С Бари всё чуть строже. Очаровательный итальянский город на берегу Адриатического моря, где летом наслаждаются пастой под солёный бриз, в межсезонье превращается в прохладную и сырую локацию. Дожди здесь начинаются в сентябре и не отпускают город вплоть до мая.

Пользователи сети рассказывают о затяжных ливнях и закрытых кафе, а температура зимой может опуститься до +4 °C.

С другой стороны, именно в это время можно открыть для себя другую Италию — уютную, немного меланхоличную, с фермерскими домиками и историческими уголками, не затоптанными туристами.

Итак, как спланировать поездку?

Если вы мечтаете о солнце, купании и открытых террасах — лето или ранняя осень подойдут идеально. Межсезонье может приятно удивить низкими ценами и меньшим количеством туристов, но только если вы готовы к капризам природы. Главное — заранее знать, на что идёте.

Уточнения

Мальо́рка или Майо́рка (исп. Mallorca. лат. insula maior, позже Maiorica - "больший остров" по сравнению с Меноркой) — один из Балеарских островов, расположенных в Средиземном море, принадлежит Испании.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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