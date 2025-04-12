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Один аэропорт в Азии обошёл всех — что в нём особенного

1:50
Туризм

Сингапурский аэропорт Чанги в 13-й раз завоевал звание лучшего в мире — об этом объявлено в рамках престижной премии Skytrax World Airport Awards 2025. В этот раз Чанги обошёл всех не только качеством обслуживания, но и победами в отдельных номинациях: лучшее питание, лучшие туалеты и звание лучшего аэропорта Азии.

аэропорт
Фото: Wikimedia Commons is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
аэропорт

Париж-Руасси удерживает европейскую корону

Французский аэропорт имени Шарля де Голля (CDG), несмотря на понижение на одну строчку, сохранил титул лучшего аэропорта Европы — уже четвёртый год подряд. На общемировом уровне он занял 7-е место.

Азиатское доминирование в рейтинге

Аэропорты Азии буквально захватили топ — из шести лучших платформ пять находятся на Востоке. Вот как выглядит список лидеров:

  1. Сингапур Чанги
  2. Хамад (Доха)
  3. Ханэда (Токио) — признан самым чистым аэропортом
  4. Инчхон (Сеул)
  5. Нарита (Токио)

Европу в топ-10 представляют Париж, Рим, Мюнхен, Цюрих и Хельсинки. За ними следуют Ванкувер,

Стамбул, Вена и другие.

Кто ещё в списке?

Среди лучших — также аэропорты Мельбурна, Копенгагена, Амстердама, Бахрейна и японский Чубу. Каждый из них был отмечен за уникальные достижения: от эффективности обслуживания до удобства для пассажиров разных категорий.

Почему Skytrax важен?

Skytrax World Airport Awards — своего рода "Оскар" в сфере авиаперевозок. Победители определяются на основе отзывов миллионов пассажиров со всего мира, оценивающих удобство, чистоту, качество сервиса и инфраструктуру.

Уточнения

Респу́блика Сингапу́р (малайск. Republik Singapura ) — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, считается вторым по безопасности городом на Земле после Токио. Сингапур — многонациональное государство с широким этнокультурным, языковым, религиозным, расовым и национальным многообразием.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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