Советская железная дорога. ТОП-3 запаха вагона СССР

В поезде часто можно найти запахи ностальгии.
Вот ТОП-3 запаха поезда, подкреплённый воспоминаниями из СССР.
1. Песок + машинное масло — аромат раскалённого тормозного песка, перемешанный с запахом металла и масла из-под вагона. Особенно хорошо чувствовался на станциях, когда выходишь размяться.
2. Ковёр + человеческое тепло — те тёмные, ворсистые ковры на стенах купе, пропитанные временем, потом, духами "Красная Москва" и чуть-чуть чаем. Тепло + аромат старого текстиля — уникальное сочетание.
3. Шпалы + балласт — древесный, но с примесью креозота и пыли. Если открываешь окно в тамбуре или сидишь у приоткрытого окна летом — запах шпал просто бьёт в нос.
А если к этому добавится чай в подстаканнике, да легендарная жаренная курица с копчёной колбасой из баулов — то ароматы уносят прямо туда. В советское беззаботное детство.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.