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Советская железная дорога. ТОП-3 запаха вагона СССР

1:01
Туризм

В поезде часто можно найти запахи ностальгии.

Поезд
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Голубенко, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Поезд

Вот ТОП-3 запаха поезда, подкреплённый воспоминаниями из СССР.

1. Песок + машинное масло — аромат раскалённого тормозного песка, перемешанный с запахом металла и масла из-под вагона. Особенно хорошо чувствовался на станциях, когда выходишь размяться.

2. Ковёр + человеческое тепло — те тёмные, ворсистые ковры на стенах купе, пропитанные временем, потом, духами "Красная Москва" и чуть-чуть чаем. Тепло + аромат старого текстиля — уникальное сочетание.

3. Шпалы + балласт — древесный, но с примесью креозота и пыли. Если открываешь окно в тамбуре или сидишь у приоткрытого окна летом — запах шпал просто бьёт в нос.

А если к этому добавится чай в подстаканнике, да легендарная жаренная курица с копчёной колбасой из баулов — то ароматы уносят прямо туда. В советское беззаботное детство.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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