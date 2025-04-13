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Парижский шик выходит на новый уровень: гигантская крыша отеля Sax Paris обещает незабываемые вечера

3:28
Туризм

В Париже открылась впечатляющая крыша площадью 350 м², откуда можно полюбоваться захватывающим видом на Эйфелеву башню. Расположенная в престижном 7-м округе, эта крыша является жемчужиной Sax Paris — недавно открывшегося роскошного отеля на Левом берегу.

Эйфелева башня
Фото: flickr.com by https://www.flickr.com/photos/alarzy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Эйфелева башня

Это не только самая большая крыша в городе, но и первый ресторан знаменитой сети Kinugawa в этом районе, сочетающий в себе изысканную японскую кухню и захватывающие дух парижские пейзажи. Отправьтесь на экскурсию по этому заведению, где история и современность сочетаются, чтобы предложить уникальный и высококлассный опыт.

Расположенный в здании, построенном в 1899 году, отель умело сочетает исторические элементы с современным дизайном. Архитекторам удалось сохранить очарование старого и в то же время привнести современный штрих, создав шикарное и изысканное пространство. Помимо своей замечательной архитектуры, расположение отеля в самом сердце 7-го округа привлекает как туристов, так и жителей столицы. Благодаря близости многих символических памятников и роскошных бутиков Sax Paris является обязательным местом для тех, кто ищет отдых, наполненный элегантностью и изысканностью.

Интерьер отеля не перестаёт удивлять своей иммерсивной галереей, усеянной зеркалами и художественными инсталляциями, предлагающими поразительную игру перспектив. Великолепие продолжается в роскошном ландшафтном французском саду, где бассейн с подогревом приглашает расслабиться и созерцать. Эти удобства помогают создать спокойную и роскошную атмосферу, идеально подходящую для отдыха в кипящей атмосфере Парижа.

118 номеров отеля Sax Paris не оставляют ничего на волю случая. Из некоторых номеров открывается захватывающий вид на Париж, в то время как из других открывается вид на внутренний сад, обеспечивая драгоценное спокойствие в самом центре города. Будь то короткий визит или длительное пребывание, отель обещает все современные удобства, необходимые для незабываемого отдыха.

На вершине Sax Paris ресторан японской сети Kinugawa предлагает непревзойдённый кулинарный опыт на самой большой крыше города. Слияние азиатской кухни высокого полёта и исключительных панорам Эйфелевой башни делает это место излюбленным для гурманов. Меню отличается креативными и вкусными блюдами, каждое из которых приглашает к путешествию по японской кулинарной культуре.

Бар отеля Le Sax дополняет впечатление атмосферой, вдохновлённой японской классикой и искусством, — концепция, которая нравится как жителям отеля, так и парижанам, ищущим что-то новое. Насладиться коктейлем, любуясь огнями Парижа на террасе, — это само по себе является опытом, богатым эмоциями и сенсорными открытиями.

Sax Paris с его крышей и исключительным баром-рестораном быстро зарекомендовал себя как популярное место встречи парижан и туристов. Качество услуг и уникальность предложения делают его прекрасным местом для жизни и отдыха, подтверждая статус мировой столицы роскоши и гастрономии.

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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