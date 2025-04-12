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Пассажиры рейса №198 в шоке! Как скандал с едой и место у аварийного выхода привели к отмене полёта

2:41
Туризм

Самолет, выполнявший рейс №198, вылетел из международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди (Нью-Йорк, США) в понедельник, 7 апреля, около 19:00.

Салон самолета
Фото: flickr.com by eltpics, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
Салон самолета

Однако спустя четыре часа полета из запланированных восьми, пилоты объявили о возвращении в пункт вылета. Причиной стал скандал на борту.

По данным CBS News, конфликт вспыхнул после того, как пассажиру отказали в питании по его особым предпочтениям. Дополнительное раздражение вызвало то, что ему не позволили занять место у аварийного выхода, поскольку он путешествовал с младенцем.

"Безопасность клиентов и экипажа для нас — главный приоритет. Мы ожидаем, что все пассажиры будут соблюдать правила и уважать указания бортпроводников. Нам жаль, что произошел инцидент, и мы благодарны пассажирам за понимание", — говорится в официальном заявлении авиакомпании для издания PEOPLE.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту JFK в 3:30 утра во вторник. Пассажир Майкл Сцильяно сообщил CBS News, что повторный вылет состоялся лишь спустя 16 часов — около 11:00 утра того же дня.

Сообщается, что полиция задержала мужчину, однако уголовных обвинений предъявлено не было.

Один из пассажиров рассказал, что пара, ставшая причиной инцидента, заказала в самолете чипсы Pringles, кока-колу и воду, а позже была выведена полицией.

Кристи Томлинсон, летевшая тем же рейсом, рассказала CBS News, что в задней части салона возникла потасовка.

"Они начали спрашивать, есть ли на борту полицейские или военные, которые могли бы вмешаться", — сказала она.

По её словам, один из пассажиров бросился на стюардессу, а затем попытался прорваться в кабину пилотов.

"Всё началось с недовольства по поводу еды и отказа в посадке у аварийного выхода из-за наличия ребенка. Это, похоже, и стало последней каплей", — добавила Томлинсон.

После возвращения в Нью-Йорк, по словам очевидцев, авиакомпания не обеспечила пассажиров жильем. Людям пришлось провести ночь в аэропорту, ожидая следующего рейса.

"Я попросила разрешения попасть в зал ожидания American Airlines, чтобы покормить грудью и переодеться. Мне ответили: заплатите 79 долларов", — рассказала Томлинсон.

Федеральное авиационное управление (FAA) начало расследование инцидента.

Уточнения

Приорите́т (лат. prior «первый, старший») — понятие, показывающее важность, первенство. 
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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