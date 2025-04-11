Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здравый смысл тормозит: куда ставить старые шины, чтобы не улететь в кювет
Прыжок на 6 метров, глаза-блюдца и крики на ультразвуке: знакомьтесь, долгопят
Американский врач не мылся 8 лет — и вот что случилось с его телом и кожей
Елена Ханга рассказала о трёх видах мужских измен: третья — невыносима
Честный разговор о бьюти-средствах после родов — что можно, а что под запретом
Обвал цен на нефть! Как это отразится на ценах на бензин в России
Не бойтесь ошибаться! Чему нас научил Альберт Эйнштейн в поисках истины
Яйца станут сказочными без химии: крашу их только луковой шелухой и этой крупой — попробуйте сами
Пять растений, которые преобразят ваш сад этим летом

Магия пляжа Меолс: почему это место так притягивает туристов

1:53
Туризм

Побережье Мерсисайда (Англия) умеет удивлять по-разному.

Пляж
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пляж

Здесь есть и бесконечные золотистые пляжи, идеальные для пробежек, и каменистые отмели, и уединённые тропы, по которым приятно гулять среди дикой природы. А если хочется просто расслабиться с друзьями, устроить барбекю на фоне прибоя всегда отличная идея. В любом случае, день на местном пляже обещает быть незабываемым.

Одно из таких мест — пляж Меолс на полуострове Уиррал, будто сошедший с экрана красивого фильма. Он раскинулся между Хойлейком и Уолласи. Остров идеально подойдёт для летнего путешествия.

Около 6 км побережья тянется от мыса Меолс-Дав до Кингс-Парейд в Нью-Брайтоне. В солнечные дни здесь можно увидеть всё: от кайт-багги и песчаных яхт до наездников, скачущих по отмелям.

Вода здесь отлично подходит для купания, так что не забудьте прихватить купальник. За безопасностью следит дежурный спасатель, так что можно отдыхать спокойно. К тому же, пляж получил наивысшую оценку Общества охраны морской среды за чистоту воды.

Иногда Меолс преподносит и особенные сюрпризы: над ним даже замечали северное сияние, придающее этому месту ещё больше магии.

Неподалеку находится и крупнейшая парковая зона полуострова — Северный прибрежный парк Уиррала. Он простирается от Derby Pool в Нью-Брайтоне до Dove Point в Меолсе и охватывает сразу четыре округа: Хойлейк и Меолс, Мортон Уэст и Согхолл Мэсси, Лисоу и Мортон Ист, а также Нью-Брайтон. Отличное место для прогулок, наблюдения за птицами и уединения с природой, передает liverpoolecho.

Уточнения

Барбекю́ - способ приготовления пищевых продуктов, чаще всего мяса (стейков, сосисок), на жаре тлеющих углей, горящего газа или электронагревателя; досуговое мероприятие с приготовлением продуктов питания таким способом.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Наука и техника
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление Аудио 
Барановская попросила у главы Роскосмоса разрешить ей космический полёт
Шоу-бизнес
Барановская попросила у главы Роскосмоса разрешить ей космический полёт Аудио 
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Наука и техника
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Колхозник на колёсах: история легендарного грузовика ГАЗ-53 Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Проехал на красный, но по правилам: хитрая лазейка, спасающая кошелёк
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Последние материалы
Секрет мгновенного облегчения: вот как оргазм помогает при мигрени
Ореховый рулет, который тает во рту: раскрыт секрет сочной начинки
Домашняя собака погибла от бешенства — теперь ограничения сняты
Конфликт между Белым домом и BMW: старший советник Трампа назвал завод в США аферой, автогигант ответил жёстко
Холодильник пахнет как свалка? Виновниками являются эти продукты
Люди быстрее стареют и умирают из-за этого неожиданного фактора
Гвоздика: условия для роста и ухода за ароматным растением
Когда жезл — не аргумент: случаи, в которых можно проигнорировать требование об остановке
Они улетают навсегда: чем удивит новый зоопарк в Перми
NASA серьезно намерена переработать оставленные на Луне отходы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.