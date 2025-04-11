Магия пляжа Меолс: почему это место так притягивает туристов

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Побережье Мерсисайда (Англия) умеет удивлять по-разному.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пляж

Здесь есть и бесконечные золотистые пляжи, идеальные для пробежек, и каменистые отмели, и уединённые тропы, по которым приятно гулять среди дикой природы. А если хочется просто расслабиться с друзьями, устроить барбекю на фоне прибоя всегда отличная идея. В любом случае, день на местном пляже обещает быть незабываемым.

Одно из таких мест — пляж Меолс на полуострове Уиррал, будто сошедший с экрана красивого фильма. Он раскинулся между Хойлейком и Уолласи. Остров идеально подойдёт для летнего путешествия.

Около 6 км побережья тянется от мыса Меолс-Дав до Кингс-Парейд в Нью-Брайтоне. В солнечные дни здесь можно увидеть всё: от кайт-багги и песчаных яхт до наездников, скачущих по отмелям.

Вода здесь отлично подходит для купания, так что не забудьте прихватить купальник. За безопасностью следит дежурный спасатель, так что можно отдыхать спокойно. К тому же, пляж получил наивысшую оценку Общества охраны морской среды за чистоту воды.

Иногда Меолс преподносит и особенные сюрпризы: над ним даже замечали северное сияние, придающее этому месту ещё больше магии.

Неподалеку находится и крупнейшая парковая зона полуострова — Северный прибрежный парк Уиррала. Он простирается от Derby Pool в Нью-Брайтоне до Dove Point в Меолсе и охватывает сразу четыре округа: Хойлейк и Меолс, Мортон Уэст и Согхолл Мэсси, Лисоу и Мортон Ист, а также Нью-Брайтон. Отличное место для прогулок, наблюдения за птицами и уединения с природой, передает liverpoolecho.

Уточнения

Барбекю́ - способ приготовления пищевых продуктов, чаще всего мяса (стейков, сосисок), на жаре тлеющих углей, горящего газа или электронагревателя; досуговое мероприятие с приготовлением продуктов питания таким способом.



