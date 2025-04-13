Авиакомпания сказала нет, но 17-килограммовая собака полетит в салоне: раскрыт секрет, убедивший судей изменить правила

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

5-я гражданская палата Суда штата Парана (Бразилия) отклонила апелляцию "Асул Линхас Эриас" и выдала судебный приказ, разрешающий посадку 5-летней собаки Аморы вместе с её опекуном на международный рейс. Аморе, которая весит 17 килограммов, не разрешили путешествовать в салоне самолёта по правилам компании, которые ограничивают вес домашних животных, разрешённых на борт, до 10 килограммов.

Фото: commons.wikimedia.org by Lilly M, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тибетский мастиф

Тьютор представил медицинские заключения, доказывающие, что животное выполняет функцию эмоциональной поддержки во время тревожных кризисов, в дополнение к сертификату дрессировки, который свидетельствует о её покладистом характере.

Судья Андерсон Рикардо Фогаса из 5-й Гражданской палаты объяснил, что юридическое признание терапевтической роли, которую играют такие животные, как Амора, является частью концепции эмоциональной поддержки. В отличие от обычного домашнего животного, Амора выполняет вспомогательную функцию в лечении психических и эмоциональных расстройств.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

