Авиакомпания сказала нет, но 17-килограммовая собака полетит в салоне: раскрыт секрет, убедивший судей изменить правила

5-я гражданская палата Суда штата Парана (Бразилия) отклонила апелляцию "Асул Линхас Эриас" и выдала судебный приказ, разрешающий посадку 5-летней собаки Аморы вместе с её опекуном на международный рейс. Аморе, которая весит 17 килограммов, не разрешили путешествовать в салоне самолёта по правилам компании, которые ограничивают вес домашних животных, разрешённых на борт, до 10 килограммов.
Тьютор представил медицинские заключения, доказывающие, что животное выполняет функцию эмоциональной поддержки во время тревожных кризисов, в дополнение к сертификату дрессировки, который свидетельствует о её покладистом характере.
Судья Андерсон Рикардо Фогаса из 5-й Гражданской палаты объяснил, что юридическое признание терапевтической роли, которую играют такие животные, как Амора, является частью концепции эмоциональной поддержки. В отличие от обычного домашнего животного, Амора выполняет вспомогательную функцию в лечении психических и эмоциональных расстройств.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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