Крым готовится к сезону-2025: пляжи очищены, отели открываются, бронирования растут

2:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несмотря на недавний разлив мазута и последствия шторма, Крым готовится к сезону-2025: очищены пляжи, открываются отели, бронирования растут на 30%.

Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ласточкино гнездо в Ялте

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что недавний разлив мазута в акватории Чёрного моря не окажет влияния на туристический сезон 2025 года. По его словам, сообщает ТАСС, все загрязнённые участки уже очищены, выбросы были незначительными и оперативно локализованы.

«Мы полностью контролируем ситуацию. Всё, что необходимо для обеспечения экологической безопасности, сделано», — подчеркнул Аксёнов.

Несмотря на тревожные природные события, интерес к отдыху на полуострове стремительно растёт. Как отметил глава региона, динамика бронирований на лето 2025 года уже превышает показатели прошлого года на 30%. Это означает, что многие россияне планируют провести отпуск именно в Крыму — на фоне восстановления туристической инфраструктуры и экологической стабилизации.

По словам Аксёнова, к началу сезона планируется работа 340 пляжей, расположенных вдоль побережья полуострова. Актуальную информацию о состоянии каждого из них можно будет найти с 20 апреля на официальном сайте Министерства курортов и туризма Республики Крым. Это позволит туристам заранее выбрать место отдыха и быть уверенными в его чистоте и благоустройстве.

При этом глава Крыма не стал скрывать, что часть прибрежной инфраструктуры всё ещё восстанавливается после мощного шторма, обрушившегося на полуостров в конце 2023 года. Работы ведутся точечно: на наиболее пострадавших участках продолжается расчистка, укрепление береговой линии и ремонт объектов размещения.

«Шторм был действительно серьёзным испытанием, — прокомментировал Аксёнов, — но благодаря слаженной работе коммунальных и курортных служб мы идём по графику. К началу высокого сезона основные восстановительные мероприятия будут завершены».

В курортный сезон 2025 года планируется работа около 1 100 официальных средств размещения — от крупных гостиниц до частных апартаментов. Власти подчёркивают: усилен контроль за качеством обслуживания, санитарными нормами и безопасностью туристов.

Таким образом, Крым демонстрирует готовность к полноценному сезону — несмотря на вызовы природы. Курорты полуострова делают ставку на сочетание комфортного сервиса, экологического мониторинга и разнообразия предложений для отдыха. Остаётся лишь выбрать маршрут, забронировать номер — и отправиться навстречу солнцу и морю.