Секреты отдыха на юге Пелопоннеса: 5 уютных деревень, которые станут вашим раем

3:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы мечтаете сбежать от городской суеты и погрузиться в неспешную, тёплую и наполненную ароматами Грецию — обратите внимание на юг Пелопоннеса.

Фото: commons.wikimedia by Ppso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кардамили, Греция

Здесь, среди скал и оливковых рощ, спрятались пять удивительных деревень, каждая из которых сочетает в себе уникальную атмосферу, архитектуру и природную красоту. Это не просто места на карте — это уголки, где можно жить медленно, с удовольствием, наслаждаясь простыми радостями: морем, вином, камнем и светом.

Пулитра — крошка с характером

Маленькая прибрежная деревушка, Пулитра, славится своими элегантными особняками и каменными домами, выстроенными вдоль крошечного галечного пляжа. Два местных бара работают до утра, создавая на удивление бодрую и "островную" атмосферу для такого тихого места. В радиусе короткой поездки — бирюзовые пляжи Фокиано и Парнонас.

Где остановиться: бутик-гостиницы Византинон и Порто Сабатики

Где поесть: таверна Миртос и простая, но вкусная таверна на пляже Фокианос

Кардамили — камень, сосны и Эгейское вдохновение

Одна из самых известных деревень в Мессинии — Кардамили — очаровывает с первого взгляда. Узкие мощёные улочки, каменные дома с деревянными балконами, атмосфера ретрогламура и рядом — пляжи Фонеас и Ступа, где бирюзовая вода омывает гладкие валуны.

Где остановиться: уютные Студии Анны Марии или стильный отель Рай

Где поесть: Elies — ресторан под оливами, и местная таверна прямо у пляжа

Пилос — белые дома, османский замок и Войдокилиа

Этот прибрежный городок на западе Пелопоннеса словно сошёл с открытки. Белые домики, открытые балконы с геранью и ветром, и внушительный Османский замок, возвышающийся над заливом. В 15 минутах езды — легендарный пляж Войдокилиа, идеальный полукруг бирюзового рая.

Где остановиться: семейный Отель Anezina или уютный Кастро

Где поесть: Григорису с видом на залив и традиционная таверна Эн-ПЛО

Лимени — башни, бирюза и романтика Мани

Настоящая жемчужина Мани — Лимени — отличается суровой, но захватывающей архитектурой: каменные дома-башни как будто вырастают из скал и смотрят в морскую гладь двухцветной бухты. Вода здесь настолько прозрачна, что кажется нарисованной. Пляжи Айя-Варвара и близлежащий островок добавляют уединения и живописности.

Где остановиться: Отель "Мани" или в старинных башнях Деревни Лимени

Где поесть: Такиша — ресторан с морепродуктами, и уютная таверна в соседнем Ареополи

Корони — венецианская элегантность среди олив

Деревня Корони у подножия древнего замка — одна из самых живописных на юге Пелопоннеса. Здесь царит атмосфера исторического уюта: оливковые рощи, колокольни, дворики в цветах и покатые улочки. Рядом — пляжи Перулия, Зага, Гаргару и Финикунда, каждый из которых по-своему прекрасен.

Где остановиться: бутик-отели Пелагия, Ксениос Зевс и Диана

Где поесть: ресторан Chancellor и таверна у пляжа Перулия

Пелопоннес остаётся одним из самых недооценённых направлений для неспешного, глубокого и эстетического путешествия.

Пять этих деревень — это не просто точки на карте, а места, где можно почувствовать подлинную Грецию: тёплую, ароматную, сдержанно яркую и всегда гостеприимную. Отдохните от шумных курортов — выберите аутентичность.

Уточнения

Пелопонне́с (греч. Πελοπόννησος, Пелопонисос; средневековое название — Морея) — полуостров в Греции, южная часть Балканского полуострова, соединяющаяся с ним Коринфским перешейком.

