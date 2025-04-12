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Беспокойный рейс: как один пассажир заставил Ryanair уйти на второй круг перед посадкой?

2:45
Туризм

На борту рейса Ryanair из Манчестера на греческий остров Родос произошёл инцидент, заставивший пилота прервать снижение самолёта и уйти на второй круг перед посадкой. Причиной стало неподобающее поведение одного из пассажиров, который отказался выполнить требования экипажа — в том числе и просьбу занять своё кресло в момент приземления.

Поимка преступника
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Поимка преступника

Согласно рассказам очевидцев, мужчина вел себя агрессивно по отношению к бортпроводникам, повысил голос и категорически отказался от предлагаемых напитков и еды. Попытки экипажа уладить конфликт мирным путём не увенчались успехом — мужчина продолжал создавать напряжённую обстановку на борту, несмотря на предстоящую посадку.

Ситуация стала настолько напряжённой, что в целях безопасности командир воздушного судна принял решение временно прекратить снижение и сделать дополнительный круг над аэропортом Родоса. Это дало экипажу немного времени, чтобы обезвредить нарушителя и обеспечить безопасность остальных пассажиров.

Бортпроводники были вынуждены применить запасные ремни, чтобы ограничить движения мужчины и не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Параллельно с этим экипаж проинформировал местную полицию, чтобы по прибытии на землю она незамедлительно встретила самолёт.

Как сообщили представители Ryanair, по прилёту в аэропорт Родоса к борту подоспели полицейские, которые немедленно вывели пассажира из самолёта. Самолет успешно завершил посадку, а остальные пассажиры продолжили путь к пункту назначения без дальнейших осложнений.

По информации очевидцев, перед этим экипаж просил некоторых пассажиров пересесть, чтобы освободить место для маленькой девочки — вероятно, в попытке минимизировать её контакт с буйным мужчиной. Один из свидетелей описал произошедшее как "по-настоящему пугающее" и отметил, что экипаж действовал профессионально и решительно.

Компания Ryanair, комментируя инцидент, подчеркнула свою строгую политику нулевой терпимости к агрессивному и неподобающему поведению на борту. Авиаперевозчик регулярно напоминает пассажирам о недопустимости употребления алкоголя перед вылетом и в ходе полета, особенно на популярных туристических маршрутах.

Этот случай стал ещё одним напоминанием о важности соблюдения правил поведения в самолётах — не только из соображений вежливости, но и ради безопасности всех на борту. Ryanair обещает продолжать тесное сотрудничество с правоохранительными органами для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Уточнения

Ryanair — ирландская сверхбюджетная авиакомпания, основанная в 1984 году. Её штаб-квартира находится в Дублине, Ирландия, а основные операционные базы — в аэропортах Дублина и Лондона Станстед. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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