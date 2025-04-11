Препарат от старения, которому доверял миллионер, оказался опасен: признание Джонсона

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Брайан Джонсон, известный в технокругах как "миллионер против старения", поделился в своих соцсетях откровением, которое стало шоком даже для его преданных сторонников. Он признал, что один из ключевых элементов его антивозрастного протокола — препарат рапамицин — оказался не союзником, а, возможно, врагом в борьбе с возрастом.

Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Таблетки в ладони

Этот иммуносупрессант, изначально созданный для пациентов после трансплантаций, в последние годы получил вторую жизнь в кругах, стремящихся продлить молодость. Джонсон начал принимать рапамицин пять лет назад, вдохновившись результатами исследований: в 2009 году препарат продлил жизнь лабораторным мышам на 14%, а в 2023-м — 65% участников пилотного испытания на людях заявили о субъективном улучшении здоровья.

Реальность оказалась далека от ожиданий

Несмотря на скрупулёзную настройку дозировок и постоянный мониторинг показателей, Брайан столкнулся с рядом настораживающих симптомов:

— язвы во рту,

— замедленное заживление ран,

— рост уровня холестерина,

— скачки сахара в крови.

Но самым тревожным сигналом стал постоянно повышенный пульс в состоянии покоя - один из ключевых биомаркеров восстановления организма и качества сна, который Джонсон считает важнейшим в своей системе.

Точка невозврата настала, когда он ознакомился с новым исследованием Йельского университета. Ученые пришли к выводу, что рапамицин, вопреки устоявшемуся мнению, может ускорять биологическое старение. Исследование показало 16 негативных изменений в эпигенетических маркерах — молекулярных индикаторах старения. Эти данные окончательно поколебали доверие Джонсона к препарату.

В своём видео он честно признал просчёт, но сделал это с иронией и самоиронией:



"Для тех, кто сейчас смеётся у себя дома — я смеюсь вместе с вами", — сказал он, не теряя хладнокровия.

Рапамицин исключён, но это не поражение. Это новая глава. Джонсон подчёркивает: отказ от препарата — не капитуляция, а стратегическая перезагрузка.

"Это не конец, это — сброс. Прогресс невозможен без ошибок. Важно делиться не только победами, но и провалами", — отметил он.

Таким образом, даже один из самых продуманных и технологичных подходов к замедлению старения показал: универсальных решений в этой области по-прежнему не существует. Но именно на ошибках строится настоящий научный прогресс.

Уточнения

Сиролимус рапамицин — иммунодепрессант, применяемый для предотвращения отторжений органов при трансплантации; часто используется при трансплантациях почек.

