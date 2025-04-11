Зелёные тайны Парижа: маршруты для тех, кто устал от толп и бетонных джунглей

4:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Весна и лето в Париже — это не только Тюильри, Люксембургский сад или площадь Вогезов. Да, эти места прекрасны, но если вы мечтаете о тишине, уединении и атмосфере, где можно расслабиться вдали от толп, то Париж и его окрестности хранят множество зелёных уголков, известных лишь немногим.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Вид на Люксембургский сад

Эти сады, тихие скверы и зелёные переулки словно созданы для прогулок в одиночестве, чтения любимой книги под тенью деревьев или пикника в уединении. Многие из них спрятаны за домами, заборами, или просто незаметны с улицы. Но именно в этом — их волшебство.

Сады и парки Парижа:

Люксембургский сад (Jardin du Luxembourg)

Расположенный в 6-м округе Парижа, этот сад был создан по инициативе королевы Марии Медичи в 1612 году. Он сочетает в себе французский и итальянский стили садоводства, предлагая посетителям фонтаны, статуи и ухоженные аллеи. Сад является популярным местом отдыха как для парижан, так и для туристов. Парк Бют-Шомон (Parc des Buttes-Chaumont)

Этот холмистый парк в 19-м округе Парижа отличается живописными пейзажами, включая искусственное озеро, водопады и скалистые утёсы. Он был открыт в 1867 году и предлагает уникальные виды на город, а также множество уединённых мест для отдыха. Парк Ла-Виллет (Parc de la Villette)

Самый большой парк Парижа, занимающий площадь 55 гектаров, расположен в 19-м округе. Он объединяет зелёные зоны с культурными учреждениями, такими как Городок науки и индустрии, концертный зал "Зенит" и множество тематических садов. Сад растений (Jardin des Plantes)

Главный ботанический сад Франции, основанный в 1626 году, расположен в 5-м округе Парижа. Он включает в себя оранжереи, зоологический парк и музеи, предлагая богатую коллекцию растений со всего мира. Парк Сен-Клу (Parc de Saint-Cloud)

Расположенный к западу от Парижа, этот исторический парк занимает территорию бывшего королевского замка. Он предлагает великолепные виды на город, аллеи, фонтаны и разнообразные ландшафты, включая французские и английские сады.

Скрытые зелёные уголки:

Сад Атлантик (Jardin Atlantique)

Расположенный на крыше вокзала Монпарнас, этот современный сад предлагает уникальное сочетание архитектуры и зелени. Он включает в себя спортивные площадки, зоны отдыха и тематические сады, создавая оазис в центре города. Парк Берси (Parc de Bercy)

Находится в 12-м округе Парижа и состоит из трёх тематических садов: романтического сада, сада растений и луга. Парк также включает в себя Французскую синематеку и пешеходный мост, соединяющий его с Национальной библиотекой Франции. Парк Монсури (Parc Montsouris)

Этот английский ландшафтный парк в 14-м округе был создан в 1869 году. Он предлагает просторные лужайки, озеро и разнообразные деревья, создавая идеальные условия для пикников и прогулок. Сад Тюильри (Jardin des Tuileries)

Расположенный между Лувром и площадью Согласия, этот исторический сад был создан в 16 веке и является одним из самых посещаемых в Париже. Он предлагает симметричные аллеи, фонтаны и статуи, отражающие классический французский стиль. Сад Пале-Рояль (Jardin du Palais Royal)

Скрытый за стенами одноимённого дворца, этот сад предлагает спокойствие и уединение в самом центре Парижа. Он украшен скульптурами, фонтанами и ухоженными клумбами, создавая атмосферу элегантности и покоя.

Эти сады и парки представляют собой лишь малую часть зелёных пространств французской столицы и ее окрестностей, но каждый из них предлагает уникальные впечатления и возможности для отдыха.​

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена.

