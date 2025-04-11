Летом в Европу за 34 евро в день: где отдыхать почти бесплатно

2:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лето не за горами, а значит — самое время задуматься о планах на отпуск. Если ваш бюджет ограничен, но вы не хотите отказываться от путешествий, стоит обратить внимание на менее популярные, но не менее интересные направления. В Европе всё ещё есть страны, где можно хорошо отдохнуть, не потратив состояние. И одна из них — настоящий туристический секрет.

Фото: commons.wikimedia.org by Anastasia Vârlan, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Кишинев, Молдова

Согласно данным страхового агрегатора HelloSafe, который опубликовал рейтинг самых дешёвых туристических направлений Европы в 2025 году, одна страна уверенно лидирует по экономичности. Средняя сумма, необходимая взрослому туристу на день, составляет всего 34 евро. Это делает её безусловным фаворитом среди бюджетных направлений. Более того, по информации Всемирной туристской организации (UNWTO), страна до сих пор избегает наплыва туристов, оставаясь на фоне своих соседей практически неизведанной.

Добро пожаловать в Молдавию

Да, именно эта страна — Молдавия — неожиданно оказывается на вершине рейтинга экономичных европейских направлений. Её столица Кишинёв — зелёный город, раскинувшийся на семи холмах, с тенистыми парками, среди которых стоит выделить парк Пушкина и знаменитую "Долину роз".

С наступлением вечера Кишинёв преображается — улицы заливаются огнями, а в районе Площади Великого национального собрания появляется праздничная атмосфера. Здесь работают уютные рестораны, где можно попробовать национальные блюда, в том числе сарма - фаршированные капустные листья с овощами и мясом. По данным портала Combien-coûte.net, обед в местном ресторане обойдётся в среднем всего в 6 евро, а бокал разливного пива — в 1,60 евро.

Чем заняться в Молдавии

Любители вина могут отправиться в легендарные подземелья Крикова и Милештий Мичь - одни из крупнейших в мире винных хранилищ. Любителям истории стоит посетить монастырь Орхей Век, высеченный прямо в скале, с потрясающим видом на долину. А для полного погружения в прошлое можно отправиться в Приднестровье, регион, который до сих пор живёт в атмосфере советской эпохи.

Природные пейзажи Молдавии не уступают культурным достопримечательностям: стоит увидеть ущелье Типоваи заповедник Кодры, зелёное сердце страны, наполненное тишиной, ароматами трав и вековыми деревьями.

Также, согласно рейтингу HelloSafe, двумя другими самыми доступными странами для путешествий в Европе являются Сербия и Косово, а в списке самых дорогих туристических направлений — Швейцария, Франция и Исландия.

Уточнения

Кишинёв (рум. Chișinău, Кишинэу, МФА: ) — столица и крупнейший город Молдовы. Экономический и культурный центр, расположенный в центре страны на реке Бык.

