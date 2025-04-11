В США взялись за Смитсоновский институт: под ударом музеи, библиотеки и даже зоопарк

Президент Дональд Трамп продолжает развивать свою "анти-воук" повестку, и на этот раз объектом внимания стал один из самых уважаемых культурных и научных комплексов США — Смитсоновский институт. 28 марта 2025 года глава государства поручил вице-президенту Дж. Д. Вэнсу провести "очистку" этой федеральной структуры от "неуместной идеологии", как сообщает The Atlantic.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Noclip, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здание Смитсоновского института в Вашингтоне, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки.

Речь идёт о масштабной институции, основанной в 1846 году, в которую входят десятки музеев, библиотек, исследовательских центров и знаменитый Национальный зоопарк в Вашингтоне. Смитсоновский институт широко известен публике, в том числе благодаря фильмам из серии Ночь в музее.

Идеология под запретом

По словам администрации, музеи, такие как Национальный музей американской истории или Музей истории афроамериканцев, должны избавиться от "разделяющей идеологии" и фокуса на расовых темах. Вместо этого экспозиции должны, как утверждается в поручении, "вселять гордость в сердце каждого американца".

Что не так с зоопарком

Хотя в указе конкретные изменения, касающиеся зоопарка, не описаны, журналисты The Atlantic выявили возможные объекты критики. Например, в вольере с индейками установлена табличка, рассказывающая о традициях охоты коренных американцев, которые противопоставлены агрессивным методам европейских колонистов, едва не истребивших вид. Вероятно, именно такие примеры могут быть восприняты как "идеологически окрашенные".

Тем не менее, по мнению издания, речи о каком-либо радикальном активизме не идёт. Коммуникация на территории зоопарка сдержанная, а книги и сувениры, продающиеся в магазинах при учреждениях, не содержат политических заявлений. Несмотря на расплывчатость новых указаний, Национальный зоопарк по-прежнему остаётся одним из самых посещаемых объектов комплекса.

Уточнения

Сми́тсоновский институ́т (англ. Smithsonian Institution) — группа музеев, образовательных и исследовательских центров в США.

