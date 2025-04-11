Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Промасленные убытки: переработчики теряют деньги на зарубежных поставках
Ссоры за кулисами: как Вашингтон скрывал конфликты с Киевом
Что скрывалось за аббревиатурой ДОСААФ: секреты советской кузницы патриотов
Морщины вместо щёк: врачи предупредили о побочном эффекте модного препарата для похудения
Перегрев трансмиссии начинается с мелочи — но заканчивается дорогостоящим ремонтом
Никаких следов и ворса: простой способ, как отмыть ламинат до сияния
Медленно растущие ногти? Время принять меры, пока не поздно
Смородина не лошадь, а пахать заставляют: как уговорить куст плодоносить
Ваш питомец переезжает с вами? Вот как помочь кошке пережить этот момент без стресса

В США взялись за Смитсоновский институт: под ударом музеи, библиотеки и даже зоопарк

Туризм

Президент Дональд Трамп продолжает развивать свою "анти-воук" повестку, и на этот раз объектом внимания стал один из самых уважаемых культурных и научных комплексов США — Смитсоновский институт. 28 марта 2025 года глава государства поручил вице-президенту Дж. Д. Вэнсу провести "очистку" этой федеральной структуры от "неуместной идеологии", как сообщает The Atlantic.

Здание Смитсоновского института в Вашингтоне, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки.
Фото: commons.wikimedia.org by User:Noclip, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Здание Смитсоновского института в Вашингтоне, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки.

Речь идёт о масштабной институции, основанной в 1846 году, в которую входят десятки музеев, библиотек, исследовательских центров и знаменитый Национальный зоопарк в Вашингтоне. Смитсоновский институт широко известен публике, в том числе благодаря фильмам из серии Ночь в музее.

Идеология под запретом

По словам администрации, музеи, такие как Национальный музей американской истории или Музей истории афроамериканцев, должны избавиться от "разделяющей идеологии" и фокуса на расовых темах. Вместо этого экспозиции должны, как утверждается в поручении, "вселять гордость в сердце каждого американца".

Что не так с зоопарком

Хотя в указе конкретные изменения, касающиеся зоопарка, не описаны, журналисты The Atlantic выявили возможные объекты критики. Например, в вольере с индейками установлена табличка, рассказывающая о традициях охоты коренных американцев, которые противопоставлены агрессивным методам европейских колонистов, едва не истребивших вид. Вероятно, именно такие примеры могут быть восприняты как "идеологически окрашенные".

Тем не менее, по мнению издания, речи о каком-либо радикальном активизме не идёт. Коммуникация на территории зоопарка сдержанная, а книги и сувениры, продающиеся в магазинах при учреждениях, не содержат политических заявлений. Несмотря на расплывчатость новых указаний, Национальный зоопарк по-прежнему остаётся одним из самых посещаемых объектов комплекса.

Уточнения

Сми́тсоновский институ́т (англ. Smithsonian Institution) — группа музеев, образовательных и исследовательских центров в США.

Сейчас читают
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Авто
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге Аудио 
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Авто
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают Аудио 
Удобрения, которые спасают чеснок от слабого роста весной
Садоводство, цветоводство
Удобрения, которые спасают чеснок от слабого роста весной Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова Какое ядерное оружие есть у России и как оно работает? Дмитрий Плотников
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Последние материалы
Перегрев трансмиссии начинается с мелочи — но заканчивается дорогостоящим ремонтом
Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь
Никаких следов и ворса: простой способ, как отмыть ламинат до сияния
Медленно растущие ногти? Время принять меры, пока не поздно
Смородина не лошадь, а пахать заставляют: как уговорить куст плодоносить
Американист Васильев оценил угрозу США о перехвате танкеров с российской нефтью
Ваш питомец переезжает с вами? Вот как помочь кошке пережить этот момент без стресса
Кулинары в шоке: неожиданный способ варки яиц без трещин набирает популярность
Не куличом единым: вот что обязательно должно быть на русском пасхальном столе для настоящего праздника
Секрет молодости мозга: ученые обнаружили, какие добавки могут остановить старение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.