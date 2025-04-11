Сахара по-гречески: где в Греции скрывается настоящая пустыня с белым песком

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Это необычное место, расположенное на юге Пелопоннеса, недалеко от пляжа Симос на острове Элафонисос, впечатляет не только пейзажем, но и экстремальными условиями. Протяжённость этой миниатюрной пустыни — около двух километров, ширина — порядка 500 метров. Посетить её летом — настоящий вызов. Жара и обезвоживание буквально подстерегают на каждом шагу, поэтому вода здесь становится вопросом выживания.

Фото: commons.wikimedia.org by Angela Stefanoni, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Закат на пляже Элафонисос

На первый взгляд, кажется, что попал в марсианские пейзажи: белый песок и гладкие дюны, вылепленные сильными ветрами, создают гипнотическое ощущение бесконечности. Эти ветра не только формируют рельеф, накапливая песок в величественные волны, но и способствуют разрушению прибрежных скал, добавляя новые порции белого песка в эту природную симфонию.

Редкие вкрапления растительности — это низкорослые кедры. Только они способны выжить в суровых условиях, где дневное солнце безжалостно, а тень — редкая роскошь. Эти растения становятся единственным зелёным акцентом в монотонной палитре белого и золотистого.

Тем, кто направляется на пляж Симос, предстоит пройти через эту необычную зону — и в этом процессе они буквально прикасаются к пустыне. Местные пейзажи вызывают ассоциации с Сахарой, особенно когда ветер поднимает песок, создавая миражи на горизонте.

Главное отличие, однако, в том, что здесь — всего в нескольких шагах — находится лазурное море, в которое можно погрузиться, чтобы охладиться и восстановить силы после прогулки под палящим солнцем.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

