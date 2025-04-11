Секретный остров Додеканеса: самый недорогой рай Эгейского моря ждёт своего туриста

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Если вы мечтаете об острове, где можно отдохнуть без толп туристов и при этом не разориться — Калимнос станет для вас открытием. Это один из самых доступных островов Додеканеса, где за 40 евро можно снять двухместный номер, а местная кухня удивит даже искушённых гурманов.

Фото: commons.wikimedia.org by Evaristo pitosforo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Греция, Калимнос

Тихая гавань вдали от суеты

Калимнос — не самый крупный остров, но здесь всё подчинено размеренному ритму жизни. Столица острова, Потиа, сразу очаровывает: традиционные дома, узкие улочки и атмосфера, будто время остановилось. Гуляя по ней, можно прочувствовать путь, который прошёл остров — от древности до наших дней.

Любителям истории стоит заглянуть в "Традиционный калимнийский дом" или подняться к замку Хоры. И всё это — по весьма демократичным ценам, особенно по сравнению с другими популярными направлениями Греции.

Не пляжами едиными

Хотя Калимнос не славится протяжёнными песчаными пляжами, воды здесь чистейшие, а бухты — почти нетронутые. Семьи с детьми чаще всего выбирают пляж Кастелли с золотым песком и всей необходимой инфраструктурой.

Но настоящие находки — это уединённые места вроде Влихадии, Плати Гиалос или Эмборио, где можно купаться в тишине и без суеты.

Когда отдых — это вкусно

Калимнос умеет удивлять за столом. Здесь осьминога готовят в разных вариантах, а маленькая рыбка "кулума" с узо — это классика.

Не забудьте попробовать фаршированного ягнёнка "муури", томлёного в дровяной печи, или закуску "мирмитзели" с томатами, сыром и ячменными сухарями.

Адреналин — на скалах и под водой

Калимнос — настоящий рай для альпинистов. Более 1300 трасс и ежегодный скалолазный фестиваль притягивают спортсменов со всего мира.

А если вы предпочитаете глубины — подводный мир здесь не менее интересен. Снорклинг, дайвинг и даже фестиваль подводного плавания — всё это доступно даже новичкам.

А для тех, кто хочет поймать свой ужин, на острове проводят рыболовные туры. Над водой или под ней, Калимнос точно не даст заскучать.

Уточнения

Ка́лимнос (греч. Κάλυμνος) — греческий остров на юго-востоке Эгейского моря. Принадлежит к цепи островов Додеканеса.

