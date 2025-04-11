Остров, где не рады никому: почему человечеству стоит забыть об этом месте навсегда

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте себе место, где цивилизация будто не существует, а время застыло. Такое место есть — Северный Сентинель, крошечный остров в Бенгальском заливе, где живёт одно из самых изолированных племён планеты.

Фото: flickr.com by LuxTonnerre, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ индийские острова

Сентинельцы отвергали контакты с внешним миром на протяжении тысячелетий. Индийское правительство запрещает приближаться к острову ближе чем на 5 морских миль — ради безопасности и самих туземцев, и непрошеных гостей.

Еще в XIX веке британцы пытались наладить контакт. А в 1966 году антрополог Трилокнатх Пандит стал первым исследователем, кто подошёл к границам их мира. Он и его команда оставляли на берегу подарки: кокосы, куклу, даже свинью. В ответ — молчание, стрелы, иногда — жесты, будто приветствие.

В 2004 году, после разрушительного цунами, правительство отправило вертолет с гуманитарной помощью. Ответ был недвусмысленным: копья, камни и дротики в воздух. Коренное племя выжило, но помощи не захотело.

Одна из самых громких историй произошла в 2018 году. Американский миссионер Джон Аллен Чау попытался войти в контакт с островитянами, чтобы рассказать о христианстве.

Он писал в своём дневнике: "Не вините туземцев, если они меня убьют".

Чау погиб, а его смерть вызвала волну споров по всему миру.

Сентинельцы напоминают нам: не все территории Земли открыты для завоевания. Они не хотят быть частью современного мира — и, возможно, именно в этом их сила.

Уточнения

Норт-Сентинел (англ. North Sentinel Island) — один из Андаманских островов в Бенгальском заливе, находящийся к западу от южной части Южного Андамана. Местные власти Андаманских и Никобарских островов сообщили об отсутствии намерений вмешиваться в жизнь сентинельцев и их среду обитания из-за опасности внесения болезней, от которых у сентинельцев нет иммунитета.

