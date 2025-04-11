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Этот азиатский рай дарит лето и обед за копейки — но есть нюанс

2:03
Туризм

Когда в России весна капризничает, напоминая о себе мокрым снегом и ночными заморозками, в Юго-Восточной Азии вовсю царит лето. В апреле температура во Вьетнаме стабильно держится на уровне +33°C — и это далеко не единственное его преимущество.

Нянчанг, Вьетнам
Фото: commons.wikimedia.org by Bùi Thụy Đào Nguyên, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нянчанг, Вьетнам

Вьетнам — один из главных туристических прорывов последних лет. В 2024 году сюда приехали 17,6 млн путешественников, а в первом квартале 2025-го страна уже приняла рекордные 6 миллионов гостей. И это не удивительно: природа, кухня, мягкий климат и доступные цены делают отдых здесь почти идеальным.

Особенно весело сравнивать погоду. Пока, например, в Будапеште днем всего +12°C, а ночью и вовсе холодно, в Ханое и Хошимине — от +30 до +35°C. Отличный повод сменить шарф на панаму.

Недорогой рай

Вьетнам продолжает радовать туристов своей экономичностью. Обед у уличного торговца обойдется в 55 120 донгов (сейчас 1 рубль = 307,8 донга), пинта пива — примерно на 20 670 донгов дороже, а стандартный номер в отеле можно найти за  344 500 донгов (1 119 рублей). Для крупных городов — более чем выгодно.

Что посмотреть?

  • Халонг (провинция Куангнинь): живописный залив с тысячами островов, включенный в список наследия ЮНЕСКО.
  • Далат (провинция Лам Донг): тихий и прохладный город с выходом к нацпарку Бидуп Нуи Ба.
  • Пляжи: страна имеет более 3000 км побережья, так что найти "тот самый" пляж — лишь вопрос вкуса.

Несмотря на доступность алкоголя, уровень его потребления здесь — один из самых низких в мире. Вместо пива — чашка ароматного местного чая.

Вместо суеты — храмы, пагоды и спокойное озеро Хоанкьем. Здесь легко перезагрузиться и просто пожить в моменте.

Уточнения

Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam,) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. Столица — Ханой; крупнейший город — Хошимин. Большинство населения составляют вьеты. Государственный язык — вьетнамский с письменностью на латинице, ранее использовались китайские иероглифы (тьы-ном).
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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