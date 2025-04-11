Пять мест в Хорватии, откуда Адриатика выглядит как картина

2:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте: вы на вершине горы или едете вдоль прибрежного шоссе, а перед вами — панорама, где синева моря встречается с каменными хребтами. Хорватия полна таких пейзажей, и если вы не боитесь крутых подъёмов и длинных троп, это путешествие станет одним из самых незабываемых.

Фото: web.archive.org by Erasmo Mazzella, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Адриатическое море, Хорватия

Скайуокер и вершина Вошац: Биоково в сердце Макарски

Горы Динари и грозный хребет Биоково — как стена, застывшая между небом и морем. Особенно захватывает дух у Скайуокера — стеклянной платформы в природном парке Биоково.

С вершины Вошац открывается вид на побережье Макарски, пляжи и сам город. До неё ведут две тропы — идеальные маршруты для хайкеров и альпинистов. А если останетесь тут на ночь, горное шале обеспечит уютный отдых с видом на закат.

Премужичева тропа: альтернативный рай Северного Велебита

Забудьте про толпы у Плитвицких озёр — Премужичева тропа проложена через уникальные карстовые образования и цветущие поля Велебита. 57 км маршрута подойдут для трёх-четырёхдневного похода.

С высокогорья открываются виды на Адриатику и неземные закаты, а три этапа маршрута помогут равномерно распределить нагрузку и впечатления.

Природный парк Телашчица: скалы, солёное озеро и… ослы

На острове Дуги Оток находится Телашчица — место, где можно увидеть 200-футовые скалы, уходящие в море, и солёное озеро Мир, обрамлённое соснами и целебной грязью.

Пышная средиземноморская флора, бабочки и даже дикие ослы превращают прогулку в настоящее приключение.

Виа Динарика: синяя линия вдоль Адриатики

Этот маршрут тянется от Словении до Албании, а "синяя линия" — её прибрежная часть — проходит через острова Крк, Раб, Паг, Млет и полуострова Истрия и Пелешац.

Виды на Адриатику с высот — на каждом шагу. А если станет жарко, рядом — реки Зрманья и Цетина. Можно искупаться, не отклоняясь от маршрута.

Золотой Рог: пляж, который меняется

На острове Брач находится пляж Златни Рат — один из самых красивых в мире. Его форма меняется от ветра и волн, создавая каждый раз новый пейзаж.

Над пляжем возвышается гора Видова, до которой ведёт тропа среди сосен и белых скал. С вершины открывается потрясающий вид на море и побережье.

Уточнения

Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова. Столица и крупнейший город — Загреб. Государственный язык — хорватский, один из славянских языков.

