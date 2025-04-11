Посетите уникальное цветочное шоу! 30 тысяч тюльпанов готовы удивить гостей Вакратоте

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Национальный ботанический сад в Вакратоте готовит для своих гостей настоящее весеннее чудо.

Фото: commons.wikimedia.org by Bùi Thụy Đào Nguyên, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Парк тюльпанов

В ближайшие недели здесь распустятся около 30 тысяч тюльпанов — яркое зрелище, которое обещает стать одним из главных событий сезона, сообщает Diverse Countryside.

И это ещё не всё: в более чем 300 горшках также высажены цветочные луковицы — от нарциссов и подснежников до звездчатых луковиц и диких гиацинтов. Некоторые из них уже начали цвести, придавая аллеям сада особую атмосферу пробуждающейся природы.

Ботанический сад в Вакратоте — не просто цветущий уголок. Его история уходит корнями в XIX век, когда территория была частью поместья Шандора Вигьязо и была оформлена в модном тогда английском ландшафтном стиле. После Второй мировой войны сад перешел под управление Венгерской академии наук и с тех пор стал одновременно научным центром и любимым местом отдыха.

Сегодня на площади в 27 гектаров произрастает более 12 тысяч видов и сортов растений — от редких местных до экзотических. Осенью сотрудники сада высадили тысячи луковиц, чтобы весной сад ожил буйством красок и ароматов.

Хотя сад открыт для посетителей круглый год, именно весна делает его особенно привлекательным. Прогуливаясь среди цветущих клумб, гости могут не только насладиться тюльпанами и другими весенними цветами, но и открыть для себя богатое ботаническое и культурное наследие сада.

Уточнения

Шо́у ( англицизм от show ) или представление, показ (русскоязычный вариант) — мероприятие развлекательного характера, демонстрирующееся публике и имеющее постановочный характер, не совпадающий с реальностью.

