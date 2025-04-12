Вечная мерзлота по-гречески: как долина Майналон стала ледяным сердцем Пелопоннеса

2:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

В долине Майналон, естественной полости горы Кехроти, температура остаётся чрезвычайно низкой в течение всего года. Эта территория, расположенная на высоте 1613 метров, окружена хребтами высотой 1700—1800 метров, создавая изолированное пространство, где холодный воздух задерживается, вызывая экстремальные температуры. Таким образом, эта долина превращается в естественную "холодную тюрьму", где температура никогда не поднимается выше нуля в течение длительных периодов времени, даже летом.

Фото: commons.wikimedia.org by Anna Gapanovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сосна в снегу

Рекордные морозы и резкие перепады температур

В Майналоне зафиксированы одни из самых экстремальных температур в Греции. 17 января 2012 года столбик термометра зафиксировал отметку –35,3ºC, что стало самым низким температурным рекордом в регионе. Примечательно, что единственный раз, когда температура поднялась выше нуля, был в августе 2012 года, когда температура была зафиксирована на уровне 1,8ºC. Несмотря на жару, которая влияет на остальную часть страны, в Майналоне всегда холодно и лёд.

Явление тотальных заморозков

Одним из самых интересных явлений, которые происходят в регионе, является "тотальный мороз", когда температура остаётся ниже нуля в течение всего дня. Это происходит, когда холодный воздух, который является более тяжёлым, задерживается в полости долины и создаёт резкий перепад температур. В одном из самых интенсивных случаев наблюдалось, что температура за 4 часа упала на 20 градусов по сравнению с температурами прилегающих районов.

Долина Майналон — это не только метеорологическое явление, но и чудо природы. Благодаря своим уникальным геологическим и климатическим условиям в этом регионе создан микроклимат, который поддерживает лёд и снег в течение всего года. Эта природная "заморозка" делает Майналон впечатляющим местом для тех, кто хочет почувствовать холод и увидеть снег даже летом.

Этот регион с его особой геоморфологией и экстремальными климатическими условиями напоминает о том, что в Греции, помимо тёплых пляжей и солнечных дней, также есть районы с исключительными природными противоречиями и по-настоящему зимней красотой.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

