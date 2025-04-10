Освещённый лунным светом: на вечерней экскурсии по вилле Дураццо Паллавичини вас ждёт загадочное погружение

Вечерняя экскурсия по эзотерическому и масонскому пути на вилле Дураццо Паллавичини (Италия) состоится в субботу, 12 апреля 2025 года.
Мероприятие будет проводиться с 20:30 до 23:30. Во время экскурсии режиссер Сильвана Гиджино поможет гостям раскрыть скрытые смыслы парка путем погружения в волшебную атмосферу Сада, освещенного лишь светом луны. Участники смогут посетить пещеры и замок, где единственным источником света будут свечи, что передаст атмосферу девятнадцатого века.
Стоимость билета — 35 евро на взрослого (включая входной билет), передает mentelocale.
Ранее сообщалось, что бутик Louis Vuitton на улице Монтенаполеоне, расположенный в историческом Палаццо Таверна, снова открыл свои двери 4 апреля после трехлетней реставрации. Обновленное пространство — это не просто магазин, а архитектурный и культурный объект, передающий дух Милана. Витрины с миниатюрой Дуомо, величественный фасад Палаццо Таверна — всё напоминает о классике.
Ви́лла (лат. villa — загородный дом) — в прошлом в большинстве случаев прибрежный дом в классическом римском и итальянском стиле, как правило, предназначенный для сезонного проживания, сейчас дорогостоящий, богато украшенный, большой дом, на большой территории, для проживания одной семьи.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.