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Освещённый лунным светом: на вечерней экскурсии по вилле Дураццо Паллавичини вас ждёт загадочное погружение

Туризм

Вечерняя экскурсия по эзотерическому и масонскому пути на вилле Дураццо Паллавичини (Италия) состоится в субботу, 12 апреля 2025 года.

вилла
Фото: commons.wikimedia.org by Aktron, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
вилла

Мероприятие будет проводиться с 20:30 до 23:30. Во время экскурсии режиссер Сильвана Гиджино поможет гостям раскрыть скрытые смыслы парка путем погружения в волшебную атмосферу Сада, освещенного лишь светом луны. Участники смогут посетить пещеры и замок, где единственным источником света будут свечи, что передаст атмосферу девятнадцатого века.

Стоимость билета — 35 евро на взрослого (включая входной билет), передает mentelocale.

Ранее сообщалось, что бутик Louis Vuitton на улице Монтенаполеоне, расположенный в историческом Палаццо Таверна, снова открыл свои двери 4 апреля после трехлетней реставрации. Обновленное пространство — это не просто магазин, а архитектурный и культурный объект, передающий дух Милана. Витрины с миниатюрой Дуомо, величественный фасад Палаццо Таверна — всё напоминает о классике.

Уточнения

Ви́лла (лат. villa — загородный дом) — в прошлом в большинстве случаев прибрежный дом в классическом римском и итальянском стиле, как правило, предназначенный для сезонного проживания, сейчас дорогостоящий, богато украшенный, большой дом, на большой территории, для проживания одной семьи.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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