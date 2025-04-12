Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему Москвич в СССР был любимцем учёных и инженеров
Бизоны ходят по дорогам, будто это их шоссе — и вы у них в гостях
Попробуйте вместо обычного латте: сливочный напиток с бананом
Возраст без паспорта: определяем, сколько лет вашей кошке
Слои как в лазанье? Забудь! Новый способ ухода переворачивает всё
Стали известны категории граждан, которым выплатят по 80 тысяч рублей в мае
Забудьте про стресс — просто ухаживайте за растениями
Никаких тренажёров: самые рабочие упражнения для настоящей силы в руках
Один элемент, который изменит ваш балкон навсегда — и это не кресло

Итальянское Возрождение в Праге: Гребовка и 5 других парков поразят вас своей красотой

3:51
Туризм

У большинства из нас Прага ассоциируется в основном с историческими памятниками, старыми улочками и видом на Градчаны. Но что делать, если вам не нравится шум и суета центра города и вы хотите на время променять каменные улочки на кусочек природы? Хорошая новость — вам не придётся убегать из города.

Дивока Шарка
Фото: commons.wikimedia.org by Aktron, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дивока Шарка

Прага намного зеленее, чем кажется на первый взгляд. А иногда достаточно всего нескольких минут на трамвае или даже пешей прогулки от центра, чтобы оказаться в совершенно другом мире.

Стромовка — пражский ответ Центральному парку

Когда вы говорите "самый большой парк в Праге", большинство пражан без колебаний отвечают: "Стромовка". Огромный зелёный рай в Бубенече, прозванный пражским "Центральным парком", занимает более ста гектаров.

В прошлом здесь бродили королевские животные, но сегодня сюда приезжают, чтобы побегать, покататься на велосипеде или устроить расслабляющий пикник. Благодаря своему английскому стилю парк предлагает множество озёр, ручьёв, красивых деревьев и открытых лугов.

Если вы поедете с детьми, вы обязательно оцените детскую площадку, более любопытные могут отправиться в планетарий, а если вы захотите совершить небольшое путешествие, вы можете попасть прямо в Пражский зоопарк или замок Троя через пешеходный мост Троя.

Летна — виды, пиво и немного истории

Парк Летна — это своего рода икона не только из-за невероятного вида на центр Праги, Карлов мост и реку, но и из-за его слегка богемного шарма. Это место просто создано для летних пикников, сидения под деревьями с книгой или остановки в одном из открытых пивных садов.

Главной достопримечательностью Летны является огромный метроном, который сейчас стоит на месте бывшего памятника Сталину. Чуть ниже метронома встречаются скейтбордисты и другие городские спортсмены, а если пройти дальше, вас будет ждать павильон "Ганавский" — элегантное здание в стиле модерн с видом, от которого вы просто не устанете.

Петршин — классика, которая никогда не надоедает

Петршин не нуждается в представлении. Холм с видом на всю Прагу: от культовой смотровой башни, напоминающей маленькую Эйфелеву башню, до розария и тенистых аллей, идеально подходящих для долгих прогулок, — что может быть романтичнее?

Вы найдёте зеркальный лабиринт, множество скамеек, где можно посидеть с книгой, а благодаря канатной дороге до Петршина легко добраться с детьми.

Кампа — остров спокойствия под Карловым мостом

На Кампе — острове между реками Влтава и Чертовка — всё выглядит совсем иначе, чем наверху на мосту. Вода тихая, дети бегают среди статуй, гуляющие устраивают пикники, а если вы хотите немного приобщиться к культуре, просто отправляйтесь в музей Кампа.

Дивока Шарка — поездка в дикую природу

Если вы хотите более авантюрного путешествия, Дивока Шарка вас не разочарует. Скалистые долины, ручьи, леса и открытые луга — это место, где вы действительно забудете, что всё ещё находитесь в Праге. Идеально подходит для пеших прогулок, бега трусцой или езды на велосипеде. А вид с вершин скал? Это настоящий восторг.

Гребовка — вино, виды и покой

Гавличковы сады, более известные как Гребовка, — это неприметная жемчужина, спрятанная среди вилл Винограды. В парке в стиле итальянского Возрождения есть не только виноградник, но и беседка с прекрасным видом. Когда вы выпьете кофе в замковом кафе и послушаете шелест листьев, вы почувствуете себя как будто в другом мире.

Уточнения

Пра́га (чеш. Praha [ˈpraɦa]) — статутный город и столица Чешской Республики, административный центр Среднечешского края и двух его районов: Прага-Восток и Прага-Запад.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Почему тренировки для тех, кому за 50 — это миф, и что делать вместо них
Новости спорта
Почему тренировки для тех, кому за 50 — это миф, и что делать вместо них Аудио 
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Красота и стиль
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной Аудио 
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Авто
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Самолёт Ту-2000: советский проект воздушно-космического бомбардировщика Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Последние материалы
Тело больше нормы? Йога только выиграет от этого
Под венец без предупреждения: дочь Серебрякова удивила всех
ТОП-5 советских салатов, в которых нет логики, но есть любовь
Этот секрет из овсянки сделает ваши помидоры непобедимыми — попробуйте сами
Запреты искажают наследие: Шнуров вступился за нецензурную брань
Вкуснее, чем с яйцом: что добавить на тост с авокадо
Не верите? Чехол для туалетной бумаги может быть ключом к чистоте на подоконнике
Мистический Хазмбург недалеко от Праги: всего один камень у подножия скрывает несметное сокровище — вот о чём молчат гиды
Полироль блестит, плёнка на месте — а ржавчина тихо аплодирует изнутри
Съешь это на ужин — и расчёска перестанет пугать тебя по утрам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.