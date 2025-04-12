Итальянское Возрождение в Праге: Гребовка и 5 других парков поразят вас своей красотой

3:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

У большинства из нас Прага ассоциируется в основном с историческими памятниками, старыми улочками и видом на Градчаны. Но что делать, если вам не нравится шум и суета центра города и вы хотите на время променять каменные улочки на кусочек природы? Хорошая новость — вам не придётся убегать из города.

Фото: commons.wikimedia.org by Aktron, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дивока Шарка

Прага намного зеленее, чем кажется на первый взгляд. А иногда достаточно всего нескольких минут на трамвае или даже пешей прогулки от центра, чтобы оказаться в совершенно другом мире.

Стромовка — пражский ответ Центральному парку

Когда вы говорите "самый большой парк в Праге", большинство пражан без колебаний отвечают: "Стромовка". Огромный зелёный рай в Бубенече, прозванный пражским "Центральным парком", занимает более ста гектаров.

В прошлом здесь бродили королевские животные, но сегодня сюда приезжают, чтобы побегать, покататься на велосипеде или устроить расслабляющий пикник. Благодаря своему английскому стилю парк предлагает множество озёр, ручьёв, красивых деревьев и открытых лугов.

Если вы поедете с детьми, вы обязательно оцените детскую площадку, более любопытные могут отправиться в планетарий, а если вы захотите совершить небольшое путешествие, вы можете попасть прямо в Пражский зоопарк или замок Троя через пешеходный мост Троя.

Летна — виды, пиво и немного истории

Парк Летна — это своего рода икона не только из-за невероятного вида на центр Праги, Карлов мост и реку, но и из-за его слегка богемного шарма. Это место просто создано для летних пикников, сидения под деревьями с книгой или остановки в одном из открытых пивных садов.

Главной достопримечательностью Летны является огромный метроном, который сейчас стоит на месте бывшего памятника Сталину. Чуть ниже метронома встречаются скейтбордисты и другие городские спортсмены, а если пройти дальше, вас будет ждать павильон "Ганавский" — элегантное здание в стиле модерн с видом, от которого вы просто не устанете.

Петршин — классика, которая никогда не надоедает

Петршин не нуждается в представлении. Холм с видом на всю Прагу: от культовой смотровой башни, напоминающей маленькую Эйфелеву башню, до розария и тенистых аллей, идеально подходящих для долгих прогулок, — что может быть романтичнее?

Вы найдёте зеркальный лабиринт, множество скамеек, где можно посидеть с книгой, а благодаря канатной дороге до Петршина легко добраться с детьми.

Кампа — остров спокойствия под Карловым мостом

На Кампе — острове между реками Влтава и Чертовка — всё выглядит совсем иначе, чем наверху на мосту. Вода тихая, дети бегают среди статуй, гуляющие устраивают пикники, а если вы хотите немного приобщиться к культуре, просто отправляйтесь в музей Кампа.

Дивока Шарка — поездка в дикую природу

Если вы хотите более авантюрного путешествия, Дивока Шарка вас не разочарует. Скалистые долины, ручьи, леса и открытые луга — это место, где вы действительно забудете, что всё ещё находитесь в Праге. Идеально подходит для пеших прогулок, бега трусцой или езды на велосипеде. А вид с вершин скал? Это настоящий восторг.

Гребовка — вино, виды и покой

Гавличковы сады, более известные как Гребовка, — это неприметная жемчужина, спрятанная среди вилл Винограды. В парке в стиле итальянского Возрождения есть не только виноградник, но и беседка с прекрасным видом. Когда вы выпьете кофе в замковом кафе и послушаете шелест листьев, вы почувствуете себя как будто в другом мире.

Уточнения

Пра́га (чеш. Praha [ˈpraɦa]) — статутный город и столица Чешской Республики, административный центр Среднечешского края и двух его районов: Прага-Восток и Прага-Запад.

