Мистический Хазмбург недалеко от Праги: всего один камень у подножия скрывает несметное сокровище — вот о чём молчат гиды

4:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Всего в часе езды от Праги вы откроете для себя место, где скрыто сокровище, о котором рассказывают увлекательные легенды. Это не просто место с красивыми видами и романтической атмосферой: здесь оживают истории о потерянных сокровищах и тайных ходах. Эта историческая жемчужина, окутанная тайной, привлекает не только любителей приключений, но и всех тех, кто хочет отправиться в путешествие с оттенком таинственности.

Фото: commons.wikimedia.org by Björn Ehrlich, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Хазмбург

Хазмбург расположен недалеко от деревни Клапы в районе Литомержице, примерно в 10 км к северо-западу от Ловосице. Если вы едете на машине, вы можете удобно припарковаться у подножия холма, а остальную часть пути пройти пешком, примерно 1,5 км вверх по небольшому, но каменистому подъёму.

Не хотите ехать на машине? До Клапы ходит автобус из Литомержице или Тршебенице. Прогулка из Тршебенице занимает около полутора часов, но она вознаградит вас прекрасным видом на Чешское Центральное нагорье.

Легенда о сокровищах

Поездка в Хазмбург также может быть организована для детей и туристов-любителей. Это не поход в Альпы, но тропа вьётся по лесным и луговым тропинкам. А награда наверху? Вид на хребты Чешского Центрального нагорья, Милешовку, Ржип и при хорошей видимости даже на Крконоше. Мы однозначно рекомендуем крепкую обувь, ведь после дождя дорога скользкая. А если взять с собой детей, то по пути можно поговорить с ними о легендах о пропавшем золоте или о том, как большая чёрная собака когда-то охраняла сокровища под замком.

Немного истории, много загадок

Здание, сохранившееся до наших дней, почти наверняка было построено примерно в середине 13 века, когда в Богемии семьёй Лихтенбурк был основан ряд важных феодальных резиденций. В то время, вероятно, было завершено только ядро замка, которое состояло из призматической башни, окружённой мощными стенами на прямоугольном плане. Говорят, что замок был значительно расширен Збынеком Зайицким из Валдека, который дал ему название в честь своего герба Хазенбург, то есть Заячий замок.

Одна из самых известных легенд о замке повествует о французских солдатах, которые закопали под ним сундук с золотом во время своего отступления в период наполеоновских войн, но никто его пока не нашёл. Другая легенда повествует об учителе, которому во сне явилась белая дама. Она предупредила его, чтобы он не оглядывался назад по пути к сокровищам, но как только он услышал позади себя карету, он обернулся — и куча золота исчезла.

Легенды о тайных ходах придают Хазмбургу оттенок таинственности. Предположительно, под замком находится сложная система подземных туннелей, которые ведут к другим замкам в этом районе, таким как Коштовал или Будыне-над-Огржи. В одних версиях повествования говорится, что эти коридоры когда-то использовались для побега, в других — о тайной транспортировке припасов, но это ещё не всё. Говорят, что в этих коридорах прячутся трое маленьких человечков, охраняющих комнаты, полные бочек с превосходным вином. Созревает ли вино ещё под землей или это всего лишь плод народной фантазии, никто не знает наверняка.

Что вы увидите сегодня?

С Белой башни, служащей смотровой площадкой, открывается панорамный вид, который заставит вас задержаться немного дольше. В Чёрную башню невозможно попасть, но её первозданная красота стоит того, чтобы на неё посмотреть, даже не побывав внутри. По пути к вершине вы найдёте информационные стенды, скамейки для отдыха и в некоторые периоды года почти пустые тропы. Весна и осень делают Хазмбург идеальным местом для тех, кто ищет тишины и уединения.

Спустившись, вы можете приятно продлить своё путешествие, например, остановившись в близлежащих Тршебеницах, где вы найдёте хорошее мороженое или кофе, а также небольшой, но интересный Музей чешского граната. А если у вас есть одеяло и что-нибудь вкусненькое, устройте пикник прямо под замком. Луг под Хазмбургом предлагает тишину, пространство и вид, который никогда не надоедает. Вы даже можете наткнуться на нужный камень в траве, под которым, согласно легенде, до сих пор спрятано сокровище.

Уточнения

Че́хия (чеш. и словац. Česko, МФА (чешск.) : [ˈʧɛskɔ], пол. Czechy, официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР), чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.) : [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.

