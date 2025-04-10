Гигант на водороде: как работает первый в мире круизник с нулевыми выбросами

3:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Итальянская судостроительная компания Fincantieri строит первый в мире круизный лайнер, который будет использовать водород не только для выработки энергии, но и для движения. Речь идет о судне Viking Libra, которое отправится к своему владельцу — круизному оператору Viking — в 2026 году. Построят его в порту Анконы.

Фото: flickr.com by Tony Hisgett, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Круизный лайнер

За ним последует сестринский корабль Viking Astrea, также работающий на водороде, запуск которого запланирован на 2027 год. Оба судна относятся к классу 54 300 брутто-регистровых тонн, длина каждого — 239 метров, пассажировместимость — до 998 человек в 499 каютах.



Технологии будущего уже на борту

На Viking Libra и Viking Astrea установят инновационные силовые установки на топливных элементах с полимерной электролитической мембраной (PEM).

Их мощность составит 6 МВт, а разработкой занимается дочерняя компания Fincantieri — Isotta Fraschini Motors (IFM), которая также получила финансирование в рамках европейской инициативы IPCEI.

Чтобы обеспечить эффективное снабжение судна водородом, инженеры предложили контейнерную систему для загрузки и хранения топлива прямо на борту. Это должно решить одну из главных проблем в сфере H2-энергетики — нестабильность поставок.



Новые заказы и большие планы

Fincantieri и Viking также сообщили о подписании контракта на строительство ещё двух круизных лайнеров, которые будут переданы заказчику в 2031 году.

Обсуждается возможность запуска ещё двух аналогичных судов. Пока неизвестно, получат ли они такие же водородные двигатели, как Viking Libra.



Лидеры индустрии о будущем

"С Viking Libra мы не только поставляем первое в мире водородное круизное судно с бортовым хранением, но и укрепляем нашу приверженность формированию будущего устойчивого морского транспорта", — заявил управляющий директор и генеральный директор Fincantieri Пьерроберто Фольджеро.

"Эта веха знаменует собой ключевой момент на нашем пути к чистому нулю… Мы интегрируем передовые технологии, стимулируем инновации в цепочке поставок и создаем модель для масштабного внедрения водорода в морской отрасли", — добавил он.

"С самого начала мы проектировали суда с учетом снижения расхода топлива. Мы гордимся тем, что Viking Libra и Viking Astrea станут еще более экологичными. Викинг принял ответственное решение инвестировать в водород, который действительно способен обеспечить нулевой уровень выбросов", — подчеркнул генеральный директор Viking Торштейн Хаген.



Инновации шаг за шагом

Ранее, в 2022 году, Fincantieri уже передала компании Viking лайнер Viking Neptune, на борту которого установили 100-киловаттную систему топливных элементов для питания части коммуникационных систем.

Но Viking Libra станет первым судном, где водородная энергия будет использоваться для полноценного движения.

Уточнения

Водоро́д (химический символ — H, от лат. hydrogenium) — химический элемент первого периода периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 1. Самый лёгкий из элементов периодической таблицы, охотно формирует ковалентные связи с большинством неметаллов, большая часть водорода на Земле существует в молекулярных соединениях, таких как вода или органические вещества.



Ла́йнер (англ. liner от line - "линия") — транспортное средство, как правило, пассажирское, которое используется для совершения рейсов по заранее объявленному расписанию ("стоит на линии"), так же круизное судно, перевозящее туристов участвующих в круизе.

